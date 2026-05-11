El Gran Wyoming verbaliza lo que muchos españoles piensan de la gestión del hantavirus y deja un dardo para Mazón

El Gran Wyoming ha arrancado 'El Intermedio' este lunes haciéndose eco del acontecimiento que lo ha paralizado todo este fin de semana: el desembarco del crucero con pacientes de hantavirus en Tenerife. Y el rostro de La Sexta no ha dudado en paralizar el programa para ofrecer su más sincero aplauso a la gestión de nuestro país, asegurando que debemos enorgullecernos de que España sea "un país de ciencia".

"Tras más de 20 años en 'El Intermedio' informando a diario de corruptelas y chorizos y haciendo mofa y befa de nuestra clase política... Tengo que confesar que uno a veces está a punto de perder la fe", ha comenzado comentando el conductor de La Sexta antes de referirse a uno de los titulares más sonados de la semana: el de los 27 pasajeros que han desembarco en las Islas Canarias tras el brote de hantavirus a bordo de un crucero.

El Gran Wyoming se deshace en aplausos ante la gestión del hantavirus en España: "Todo esto es posible gracias a nuestros impuestos"

Así, el Gran Wyoming se ha extendido en el sentimiento de "orgullo español" con otros ejemplos. "Pero luego siempre pasa algo que me reconcilia con eso de ser español. Sé que soy muy mayor, pero es el mismo sentimiento que tuve con el 12 a 1 a Malta, o con la inauguración de los Juegos de Barcelona en el 92, o cuando ganamos la batalla de Lepanto", ha bromeado el presentador asegurando que "es así de viejo".

"Como os digo este fin de semana he vuelto a sentir cierto orgullo de pertenecer a este país viendo cómo se ha gestionado la crisis del hantavirus. Estableciendo la coordinación con la OMS y otros 23 países, esto sí que es marca España", ha sentenciado el comunicador antes de deshacerse en aplausos por la gestión a nivel nacional de esta inesperada crisis sanitaria. "Ya no solo los catalanes, como dijo el poeta, los canarios también hacen cosas", ha señalado con sorna.

"Y aunque es de agradecer que todo el mundo estuviese en su puesto y no en El Ventorro pidiendo otra ronda de pacharanes...", ha señalado lanzando un dardo directo a Carlos Mazón. "Esto no es solo un éxito del Gobierno. Guardia civil, polícia, ejército, personal sanitario... Todo el mundo ha estado y sigue en su puesto cumpliendo con su labor", ha insistido el Gran Wyoming, extendiéndose en su más sincera valoración de lo ocurrido estos últimos días.

"Todo este operativo ha sido posible gracias, no lo olvidemos, a nuestros impuestos. Así que es motivo para que todos estemos orgullosos", ha subrayado entonces el conductor de 'El Intermedio'. "Es más, según la DGT, si a estas horas hay caravana por la A-2, es por culpa de los miles de youtubers que vuelven a España desde Andorra a cotizar", ha bromeado entonces el comunicador entre risas.

"Y no es para menos, porque frente aquellos gobiernos que se salen de la OMS o recomiendan beber lejía para curar el COVID, España ha demostrado que es un país de ciencia, de gestión y de solidaridad al primer nivel", ha sentenciado el Gran Wyoming. "Tiempo habrá de pedir cuentas a los que han intentado elevar el ruido, difundir bulos sin sentido o simplemente poner palos en las ruedas para fastidiar. Bueno, palos en las ruedas o como ya se dice en este caso: aletas a las ratas", añadía el rostro de La Sexta.

Retomando sus palabras de orgullo y felicitación, el conductor de 'El Intermedio' ha lanzado un mensaje claro. "Pero por ahora, como digo, ¡Enhorabuena a todos! Es un día para estar orgullosos, así que volvámonos locos, salgamos esta noche a la calle como si hubiéramos ganado el mundial de fútbol. ¡Porque nos lo merecemos!", ha insistido el comunicador antes de arrancar con las noticias de la jornada.