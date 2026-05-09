Boris Izaguirre sorprende en RTVE al hablar de esta forma de Ayuso y responde si prefiere a Sánchez o Feijóo

El presentador y escritor, Boris Izaguirre fue el invitado de 'Plano general', el programa de entrevistas de La 2 que conduce cada semana Jenaro Castro. Y durante su conversación, el venezolano habló de la situación de su tierra natal tras la detención de Nicolás Maduro y se mojó sobre a quién prefiere entre Pedro Sánchez y Feijóo o Yolanda Díaz y Ayuso.

Antes de empezar la entrevista, 'Plano general' sorprendía con una semblanza sobre el presentador realizada por otro rostro reconocido de la televisión como Pedro Ruiz. "Yo creo que Boris es un comodín, un arlequín, un pensador, un camaleón culto, tiene el valor de intentar ser él y eso ya es un mérito", opinaba el actor y presentador antes de dedicarle un poema.

Como era de esperar, uno de los temas que salió a relucir en la entrevista fue la situación de Venezuela tras la encarcelación de Nicolás Maduro. "Lo que yo creo con toda esta situación es que ese anhelo porque Trump hiciera lo que hizo al final terminó creando una situación que ellos no esperaban. Probablemente cuando tu decides poner en venta tu país no puedes realmente imaginarte cuáles van a ser los resultados de esa operación y yo creo que es la lección que estamos aprendiendo", empezaba señalando Boris.

Sobre el futuro de Venezuela, Boris Izaguirre quiere ser positivo. "Yo creo que en su presente. María Corina Machado es una mujer que ha construido una lucha por enderezar la democracia de un país que la ha perdido y esa lucha le ha llevado a obtener ese premio, que es su decisión personal entregárselo a Trump", proseguía diciendo.

"Sigo diciendo que ese anhelo porque una potencia extranjera resuelva tus problemas al final ha dado este nuevo problema que es cómo vas a entender que ahora los chavistas son trumpistas que es un poco lo que estamos viendo", sentenciaba.

Posteriormente, como ya es habitual con cada invitado, Jenaro Castro le sometió a un test en el que Boris Izaguirre tenía que mojarse y escoger entre diferentes personalidades políticas. "¿Para ir a cenar Sánchez o Feijóo, los dos o ninguno?", le cuestionaba el presentador. "Yo creo que los dos porque a mí la verdad es que los dos me parecen estupendos", contestaba de primeras.

"Me caen muy bien, me saludo con ambos. Tengo la suerte de poder hacer eso., No sé si ellos se pueden saludar entre ellos como hago yo con ellos", añadía al respecto. "Bueno cuando tienen un encuentro oficial se saludan", matizaba Jenaro. "Sí, se dan la mano pero notas la tensión que es brutal y las cosas que se dicen son tremendas", apostillaba Boris.

"¿Para irte a celebrar el día del Orgullo a quién te llevarías a Begoña Gómez, a Irene Montero, a Yolanda Díaz o a Ayuso?", le cuestionaba después Jenaro Castro. Y en este caso, Boris Izaguirre tampoco se lo pensaba mucho. "A Yolanda Díaz, que me parece una persona encantadora y a Ayuso también, que estoy seguro que a ella le encantará", aseveraba dejando claro que las conoce a las dos.

Y en ese sentido, Boris Izaguirre lanzaba una última reflexión. "Es muy curioso y eso me sorprende mucho a mí mismo porque yo a veces pienso que es como una labor diplomática, está bien que yo que soy una persona que represento una serie de cosas muy alternativas a lo político tenga una buena relación con lo político", sentenciaba.

Después, Boris aprovechaba para lanzarle un recado a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando Jenaro Castro le preguntaba por lo que suponía para él Galicia. "Es mi tierra política, es el lugar que me abrió la puerta de este país, que me hizo entender que hay lenguas históricas y que las autonomías realmente tenían un sentido de ser. Y precisamente si yo compartiera carroza con Isabel Díaz Ayuso le explicaría que hay que entender todos los idiomas que forman parte de esta nación", concluía.