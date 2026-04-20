Nunca antes una concursante de 'Supervivientes' se había rebelado contra la dirección del programa en los términos en los que lo hizo Alba Paul. Una escena que se emitió íntegramente en 'Conexión Honduras' y que evidenció que la influencer no es tan pacífica como se pensaba.

Tanto ella, en calidad de líder, como sus compañeros de playa (Victoria) acusaron a la organización de darles mal las cantidades de arroz y lentejas. Sin embargo, se trató de una confusión de los supervivientes, pues la dotación contenía las proporciones exactas que se indicaron desde el día del estreno.

"Las porciones son 30 gramos de arroz por persona (y no 40 como creían) porque vosotros tenéis lentejas (20 gramos)", les explicó el inspector. "¿Eso es lo que te han dicho que digas, no?", se le encaró de entrada Darío Linero, siendo una total falta de respeto contra un trabajador de 'Supervivientes' que simplemente se ceñía a trasladar la versión de la dirección del reality.

"Teníamos 9 vasos en Derrota y aquí tenemos 7", añadió José Manuel Soto, que se sumó también a esas sospechas respecto a que la organización les había 'quitado' dotación. "No ha cambiado", insistió el inspector. "¿Cómo que no? ¿Cómo que no?", saltó como un resorte Alba Paul, que emprendió una carrera hacia la cabaña técnica para exigir una reunión con el director del concurso: "Para, para, para".

"No voy a salir de aquí, quiero hablar con el director del programa ahora mismo", clamaba la participante de un modo especialmente vehemente. "Cuando le veas, hablarás con él", le respondieron el inspector y la coordinadora de playa. "Que no, que quiero hablar hoy. ¿Pero de qué vais? Me cago en la puta, que no me dejan hablar con el director", protestaba Alba Paul, totalmente fuera de sí.

Alba Paul estalla: "¿Pero qué se han pensado? ¿Qué es esto? ¿La cárcel?"

"Dejad de grabarme ahora mismo. Ya está, se acabó el show, ya no estoy dentro del show. Me voy", elevaba el tono la mujer de Dulceida, poniendo la mano en el objetivo de la cámara y reclamando al operador que no la siguiera. "Llámalo ahora, llama al director. Te lo estoy diciendo. Me voy a quedar a dormir aquí", advertía Alba desde ese espacio reservado a los empleados de 'Supervivientes 2026'.

"¿Pero qué se han pensado? ¿Qué es esto? ¿La cárcel? Ahora mismo quiero hablar, ahora", continuaba exigiendo la concursante. "Habéis cambiado las normas ahora. Vais a tomar el pelo a un gilipollas, pero a mí no", bramaba la creadora de contenido, reafirmándose en su dura acusación contra la organización.

Después de ofrecer esta tensa secuencia, 'Supervivientes' emitió un vídeo con la explicación de María Lamela en la gala de estreno, en la que quedaban perfectamente claras las proporciones de la dotación: 30 gramos de arroz y 20 de lentejas para Playa Victoria.

Alba Paul justifica su actitud y denuncia sentirse "encarcelada", y Sandra Barneda le reprende: "Cuidado"

"Nosotros desde el principio teníamos entendida otra cosa en cuanto a cantidad de arroz. Yo ese día no salté solo por eso, salté porque me sentía acorralada y encerrada en su sitio en el que no podía comunicarme con nadie porque se me negaba eso", trató de justificar Alba Paul sobre su controvertida actitud. "Escuchando este vídeo parezco una loca maniaca a la que se le fue la olla y no fue así. Quiero que quede claro que me sentí encarcelada, como que no podía comunicarme con nadie ni solucionar ese problema porque se me negó", sentenció la superviviente, volviendo a arremeter duramente contra 'Supervivientes 2026'.

"Se puede entender que estáis en una situación muy extrema. Lo único que os digo es que pudisteis hablar con un inspector y con la coordinadora de playa y os aclaró la situación. No inventamos nada. La organización no quiere cambiar las normas, no quiere daros menos comida porque ya lo estáis pasando muy mal. Y entendemos que en algún momento podáis perder los nervios, pero eso no implica que digáis que os tienen encarcelados porque no es así", le frenó Sandra Barneda.

"Esa fue mi sensación en ese momento y para aclarar eso estuvimos horas esperando", reiteró Alba Paul sin ceder un ápice en su postura y sin mostrar signos de arrepentimiento por su pérdida de estribos. "De verdad, no os queremos complicar más. Cuidado con tachar a la organización de lo que no es", zanjó la presentadora de 'Conexión Honduras'.