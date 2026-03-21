Una mujer del público se planta ante Emma García y se va del plató de 'Fiesta' por sus contenidos: "Si lo sé, no vengo"

Este sábado, 21 de marzo, se ha vivido un momento surrealista en el plató de 'Fiesta', cuando una mujer presente entre el público ha decidido marcharse debido a uno de los temas que se han abordado. Con motivo de la tercera jornada del juicio a la funeraria de Valladolid, uno de los 140 afectados acudía al programa de Telecinco para compartir su testimonio.

La funeraria vallisoletana está acusada de sustituir los ataúdes de los fallecidos justo antes de revenderlos. La fiscalía acusa a los empleados de sustituir los féretros entre 1995 y 2015, lo que mantiene alerta a varias familias de la localidad castellano leonesa, que piensan que las cenizas que tienen en las urnas de sus casas no pertenecen a sus familiares.

Para conocer de primera mano lo sucedido, 'Fiesta' ha contado con la presencia en el plató de Manuel Monterde, afectado por la estafa, quien se mostraba muy enfadado y dejaba claro que "las administraciones que tienen que velar por nuestros derechos, no lo hacen". En un momento dado de la entrevista, Emma García se percataba de que una mujer del público mostraba un cierto malestar.

"Perdonad. Yo te estaba escuchando, pero a la vez estaba viendo a una señora que pensaba que le estaba pasando algo. Y me he ido a preguntarle porque estaba mirando hacia abajo, súper concentrada… Me he preocupado", reconocía la presentadora, interrumpiendo la entrevista y acercándose a la mujer micrófono en mano.

Una mujer abandona el plató de 'Fiesta' al tratar el tema de la muerte

Al ponerle el micrófono para que explicara lo que le sucedía, la señora confesó estar pasándolo mal: "Me da muchísimo miedo. Todo lo que sea relacionado con la muerte, no soy capaz". Ante esto, Emma García le preguntó el motivo de su aprehensión, a lo que ella contestó: "Mi marido falleció hace dos años y no fui capaz de asomarme". Unas palabras con las que la conductora de 'Fiesta' empatizó enormemente: "Yo tampoco me he atrevido nunca cuando he ido al tanatorio".

Pero la mujer fue más allá, y explicó que por su fobia tuvo incluso que recibir tratamiento psicológico: "Hace años tuve que ir al psicólogo porque me metía en la cama y creía que estaba enterrada. Lo pasaba fatal". "Si sé que van a hablar de esto, no vengo", confeso, con sinceridad. "Solo es un ratito, no te preocupes. Espero que lo puedas superar", le tranquilizó la presentadora.

Sin embargo, ella cree que nunca será capaz de vencer su miedo: "Cada vez me da más miedo. Todos los sitios cerrados, oscuros… no, no. Y de los muertos ya no quiero ni hablar. Nunca he visto uno ni quiero. No soy capaz por más que lo he intentado, asomar un poco a mirar. Lo paso fatal". "Forma parte de la vida y todos nos vamos a tener que morir", le recordó Emma, que, acto seguido, daba paso a un reportaje en el que hablaban con varias de las familias afectadas por la estafa en Valladolid.

En un momento dado, la presentadora de 'Fiesta' se volvía a levantar para ver cómo se encontraba la mujer. Al ver que continuaba muy nerviosa, finalmente Emma García le ha dado la oportunidad de que abandonase el plató: "Vamos a hacer una cosa, porque lo estoy pasando mal… Llevadle por Telecinco a dar una vuelta y luego ya que entre", le pedía a sus compañeros. "Yo no estoy, no", respondió ella que, sin mediar palabra, hacía caso a la presentadora y se marchaba del plató.