'Supervivientes 2026' | Joaquín Prat se atreve a proclamar quién va a ser el ganador y plantea una duda

Tras el estreno de 'Supervivientes 2026' y confirmar que sigue siendo uno de los formatos que más interés sigue generando entre la audiencia, 'El tiempo justo' de Joaquín Prat ha decidido dedicarle un amplio espacio al reality con una sección específica y con un set al más puro estilo la palapa.

Una sección que además cuenta con nuevos fichajes tal y como hemos avanzado en El Televisero en exclusiva. Una de las incorporaciones es la de Javier Ungría, ex pareja de Elena Tablada y ex-concursante de 'Supervivientes 2024' así como la de Yulen Pereira, quien fuera ex-concursante en 2022 y ex pareja de Anabel Pantoja.

Ellos dos junto a Jessica Bueno y Belén Rodríguez han formado parte de la primera tertulia de 'El tiempo justo' sobre 'Supervivientes 2026'. Nada más arrancar el programa y ver un compendio de algunos saltos del helicóptero, Joaquín Prat revelaba qué salto le había sorprendido mucho.

"¿Cuál es el salto que más os ha llamado la atención? A mí, el de Paola Olmedo me gustó mucho", exponía Joaquín Prat. "A mi me encantó. Pero el que más me gustó fue el de Alberto que me parece un campeón y que juegue con su problema con ironía y sentido del humor", apostillaba Belén Rodríguez.

"Es verdad que los saltos no han sido los mejores de la historia pero la edición a mí me parece de las más competitivas porque hay muchos deportistas", seguía diciendo la colaboradora. "Es que se les ve muy competitivos y que van a dar mucho juego", añadía en ese sentido Jessica Bueno.

Pero Joaquín Prat ponía sobre la mesa una duda sobre este casting. "Pueden dar mucho juego y ser competitivos pero luego está la convivencia y estos deportistas de élite suelen estar más aislados y cuando tienen que lidiar con la gente cambia la cosa", recordaba el presentador.

Después, cuando César Muñoz les preguntaba a los colaboradores por si tenían ya algún concursante favorito y Belén Rodríguez insistía en pedir que Álex Ghita sea el primer expulsado, Joaquín Prat lanzaba un alegato sobre quién debe ser el ganador de esta edición. "Mira si me gustaría a ver si de una vez por todas esta edición la gana una mujer", confesaba el presentador.

"Pues sí estaría bien", apostillaba César. "O que por lo menos no pase como en otras ediciones donde las mujeres han quedado en inferioridad numérica y todos erais los machitos", le soltaba Joaquín Prat a sus colaboradores. "Bueno el All Stars lo ganó Marta Peñate", le recordaba Yulen Pereira. "Pero me refiero a la edición normal", se justificaba el conductor de 'El tiempo justo'.