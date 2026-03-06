Tras el estreno de 'Supervivientes 2026' este jueves, 'El tiempo justo' de Joaquín Prat ha estrenado también su propia sección para comentar el reality con nuevos colaboradores. Así, tal y como ha adelantado El Televisero en exclusiva, el espacio ha fichado a Javier Ungría como colaborador tras su paso por 'Supervivientes 2024' junto a otros ex supervivientes como Yulen Pereira y Jessica Bueno junto a Belén Rodríguez.

Los cuatro han comentado los primeros saltos del helicóptero y la primera prueba del barro de los concursantes. "A mí el salto que más me ha gustado fue el de Alberto que me parece un campeón y que juegue con su problema con ironía y sentido del humor", comentaba de primeras Belén Rodríguez.

"Es verdad que los saltos no han sido los mejores de la historia pero la edición a mí me parece de las más competitivas porque hay muchos deportistas", seguía diciendo la colaboradora. "Es que se les ve muy competitivos y que van a dar mucho juego", apostillaba en ese sentido Jessica Bueno.

"Pueden dar mucho juego y ser competitivos pero luego está la convivencia y estos deportistas de élite suelen estar más aislados y cuando tienen que lidiar con la gente cambia la cosa", exponía por su parte Joaquín Prat. Sin embargo, Yulen Pereira destacaba que él cree que van a dar muchas horas de entretenimiento porque él conoce muy bien a algunos concursantes como Alberto Ávila y Toni Elías.

Tras ver varios de los saltos del helicóptero, Yulen Pereira reconocía que le había sorprendido para mal el de Álex Ghita. Era entonces cuando Belén Rodríguez no se cortaba y soltaba que "Álex Ghita a su casa". "Yo lo conozco de fuera y pensé que iba a saltar mucho más atrevido", aseveraba el ex de Anabel Pantoja.

"Ya quieres echar a gente y acaba de empezar", le advertía Joaquín Prat a su compañera. "Pero si es que está nominado", le recordaba Belén Rodríguez. Y tras ello, la colaboradora se deslenguaba contra el ex de Adara Molinero. "Álex Ghita es el típico cantamañanas que dice que sabe hacer de todo y no sabe hacer de nada y lo vamos a comprobar", sentenciaba la colaboradora. "A mí me ha sorprendido para mal, yo espero mucho más de él", terminaba diciendo Yulen.