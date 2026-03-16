Sonsoles Ónega no puede seguir en Antena 3 tras la revelación póstuma de Gemma Cuervo sobre Fernando Ónega

La muerte de Gemma Cuervo a los 91 años de edad el pasado sábado ha teñido de luto al mundo de la cultura, el cine y la televisión. Este lunes, Sonsoles Ónega abordaba la triste noticia conectando con Jorge Anegón, amigo de la actriz y quién había ayudado a la intérprete a su contacto con las redes sociales y los seguidores más jóvenes.

Nada más conectar con él, Sonsoles Ónega se interesaba por cómo surgió su relación. "Fue gracias a Cayetana, que siempre está buscando como hacer mejor la vida de las personas. Cayetana siempre lleva la bandera de causas ajenas y siempre ilumina caminos que no son de ella y quería que Gemmita y yo nos uniésemos para cuidarnos ambos y para que Gemma sintiese que seguía activa en su día a día", explicaba Jorge Anegón.

"La sorpresa para mí fue encontrarme un cariño de Gemma brutal y como ella me curó el alma", añadía el invitado. "¿Qué ha hecho ella por ti?", repreguntaba Sonsoles Ónega. "Pff, que no ha hecho. Que no ha hecho por las personas que la rodeamos y por las personas que hemos tenido la suerte de tenerla cerca. Gemma era muy rápida viendo el alma de las personas y viendo las heridas que todos tapábamos y sin ser intrusiva ella iba poco a poco acariciando esa herida y me hizo creer más en mi como persona", seguía relatando Jorge Anegón.

Justo después, Jorge Anegón aprovechaba para desvelarle a Sonsoles Ónega algo que le había dicho Gemma Cuervo el día en que murió su padre Fernando Ónega. "Le comuniqué el fallecimiento de tu papi y hubo un silencio en la llamada tremenda y pensé que a lo mejor esa información no se la tenía que dar", comentaba el amigo de Gemma Cuervo.

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Sonsoles Ónega se rompe en directo en 'Y ahora Sonsoles'

"E hizo una reflexión sobre tu familia y cuando terminó me dijo el día que coincidas con Sonsoles no te olvides de decírselo. Me dijo que lo más bonito que tenía tu papi era la mirada de cómo veía la vida y que eso lo transmitía en sus escritos y en sus palabras y en cómo él luchó porque existiese un ministerio para los mayores", seguía relatando.

"Entonces dijo que esa bondad que tenía la mirada de tu papi se veía impregnado en sus hijos, y que sepas que este programa todas las tardes lo veía porque decía que tu permitías en las entrevistas el silencio y la escucha a tus invitados. Así que te quería transmitir ese cariño que ella me pidió hace dos semanas", concluía Jorge Anegón provocando que Sonsoles Ónega se rompiera.

Así, se veía cómo Sonsoles Ónega no podía contener la emoción y era incapaz de articular palabra. Tras ello, era Miguel Lago el que tomaba las riendas de la conexión para dejar que su compañera se recompusiera y pudiera continuar al frente de 'Y ahora Sonsoles'. "Gracias Jorge y gracias por tus hermosas palabras que me he quedado un poquito así sin aire. Es que es así, gente como Gemma que han hecho tanto y tan mayores hay que reconocerles", concluía la presentadora.