RTVE une 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' con este nuevo formato semanal con los protagonistas de ambas series

'Valle Salvaje' y 'La Promesa' forman un gran tándem en las tardes de La 1 siendo líderes de sus franjas de emisión. Por ello, después de que hace unos meses se emitiera 'El club de La Promesa' en La 1, ahora la cadena pública apuesta por un nuevo formato semanal en RTVE Play que unirá ambos universos.

Así, los fans de ambas series creadas por Josep Cister y producidas por Bambú Producciones podrán conocer mejor a sus protagonistas y hacerles las preguntas que deseen en 'Cosas de palacio', un nuevo videopodcast que estrenará RTVE Play cada jueves a partir de las 19:30 horas y que también se podrá ver en EN PLAY a las 0:00 horas.

En cada episodio de 'Cosas de palacio', protagonistas tanto de 'La Promesa' como de 'Valle Salvaje' se sentarán juntos en un plató para llevar a cabo una charla llena de anécdotas, confesiones, juegos, retos y muchas sorpresas y en el que la audiencia tendrá su voz. Y es que los fans de ambas series podrán participar enviando sus preguntas en el formulario habilitado en RTVE Participa (rtve.es/participa) o en las redes sociales de las dos ficciones.

Con este podcast conversacional, las dos series de Bambú Producciones han creado un espacio en el que los actores, actrices y personas que hacen posible 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' se acercarán a la audiencia con un tono distendido y personal.

Filmado dentro del set de ambas series, no solo permitirá ahondar en las tramas y el ‘detrás de las cámaras’, sino también traer al presente los temas de ambas ficciones. Ofrecerá una perspectiva fresca y personal sobre cuestiones como el trabajo, la amistad o temas sociales que cada tarde se exploran en las tramas.

Así será 'Cosas de palacio'

Arturo García Sancho, Elena Navarro y Marcos Orengo, primeros invitados de 'Cosas de palacio'

Si hay un elemento sobre el que se vertebrará cada entrega de 'Cosas de palacio' es una caja que lo cambiará todo. En cada programa, los invitados abrirán la caja y descubrirán las secciones que lo componen: temas de conversación, preguntas de la audiencia, objetos sorpresa, retos, juegos... y el ingenio de los participantes, que también harán sus aportaciones para los próximos invitados. Cada capítulo terminará con sus protagonistas dejando algo nuevo dentro de la caja (un objeto, un reto o una pregunta) para dar contenido a los participantes futuros.

Y como decimos la audiencia tendrá un papel fundamental en este videopodcast pues podrá hacer las preguntas que quiera tanto a los actores de 'Valle Salvaje' como de 'La Promesa'. Así, los protagonistas escucharán su opinión y reflexionarán sobre las tramas fundamentales de las dos series diarias.

Arturo García Sancho (Manuel en 'La Promesa'), Elena Navarro y Marcos Orengo (Pepa y Martín en 'Valle Salvaje') serán los invitados del primer episodio, rodado en el plató de 'Valle Salvaje', que se emitirá el jueves 12 de marzo. En la segunda entrega, se unirá un invitado sorpresa de 'La Promesa'.