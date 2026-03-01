Rosa Villacastín se fija en las consecuencias de la gala de los Goya 2026 y pone el acento en dos detalles

Este sábado, 28 de febrero, se ha celebrado en Barcelona la 40ª edición de los Premios Goya. Una gala que ha arrasado en audiencias en La 1 de TVE y en la que destacó, muy especialmente, el discurso de Susan Sarandon. Sobre todo ello ha dado su opinión, a través de sus redes sociales, la periodista Rosa Villacastín.

'Los domingos' fue la gran triunfadora de la noche. La película de Alauda Ruiz de Azúa sobre una joven de 17 años que decide hacerse monja de clausura, se llevó cinco cabezones. Aunque fue uno menos que 'Sirat', se hizo con los más importantes, el de Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz Protagonista, Mejor Atriz de Reparto y Mejor Guion Original.

Como vine siendo habitual en los premios del cine español, la gala estuvo llena de discursos reivindicativos. La mayoría de los invitados lucían pegatinas de 'Free Palestina' y muchos de los galardonados recordaron a Gaza y alzaron la voz contra las atrocidades que se están cometiendo en el mundo. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Alba Flores entonó el mítico 'No dudaría' de su padre, Antonio Flores.

Aunque, sin lugar a dudas el discurso más aplaudido de la 40ª edición de los Premios Goya fue el de Susan Sarandon, galardonada con el Goya Internacional 2026. Visiblemente emocionada, la actriz norteamericana recordó el horror que están viviendo en su país con las políticas de Donald Trump, al tiempo que elogió lo que está haciendo Pedro Sánchez en España, como ya hizo un día antes en una rueda de prensa ante los medios de comunicación.

Rosa Villacastín cae rendida ante el discurso de Susan Sarandon y la solidaridad de los actores y actrices

"Estos días en los que el mundo está dominado por la violencia y la crueldad, miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente, a los artistas que hablan con tanta lucidez moral, y me ayuda. Donde yo vivo, en medio del caos y la represión, esto me ayuda a sentirme menos sola, a sentir que soy parte de una comunidad. Os lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón", dijo Susan Sarandon.

Un discurso muy aplaudido tanto por todos los presentes en la ceremonia, como por los usuarios de las redes sociales que estaban viendo la gala desde sus casas. Entre ellos se encontraba la veterana periodista Rosa Villacastín, quien, a través de su cuenta de X, fue una de las miles de personas que cayó rendida a las palabras de la oscarizada actriz.

"Grande, grande Susan Sarandon, mujer y actriz comprometida, que tuvo palabras de reconocimiento al presidente Pedro Sánchez, por su apoyo a Gaza y por encontrarse en el lado correcto de la historia", escribió la periodista y excolaboradora televisiva.

Grande, grande @Susana Sarandon, mujer y actriz comprometida, que tuvo palabras de reconocimiento al presidente @pedrosanchez, por su apoyo a Gaza y por encontrarse en el lado correcto de la Historia.🌹 — rosa villacastin (@RosaVillacastin) March 1, 2026

Aunque no fue el único tuit que compartió sobre la entrega de premios. En otro, también elogió a nuestros artistas: "Qué orgullosos debemos sentirnos de los actores y actrices que desfilaron por la alfombra roja en la noche de los Goya, que se celebró en Barcelona".

Qué orgullos debemos sentirnos de los actores y actrices que desfilaron por la alfombra roja en la Noche de los Goya, que se celebró en Barcelona. ♥️♥️♥️♥️♥️ — rosa villacastin (@RosaVillacastin) March 1, 2026

En un último mensaje, Rosa Villacastín celebró el éxito en audiencias de Los Goya 2026, una gala que estuvo presentado por Rigoberta Bandini y Luis Tosar y que arrolló a la competencia con un excelente 26% de cuota de pantalla y 2.396.000 espectadores, consiguiendo así su mejor dato de cuota desde 2020.

"Un exitazo la gala de los Goya. Un orgullo de actores, actrices, de toda la gente de nuestro cine, que tan felices nos hacen con sus trabajos y solidaridad en favor de los que más sufren. Gracias", sentenció Rosa Villacastín, que ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa.