Tras abrir la semana con la visita de Álvaro Cervantes, Miriam Garlo y el grupo ETS, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano se reencontró con los protagonistas de 'Sorda' este lunes meses después de su primera visita al espacio de La 1 para celebrar los galardones conseguidos en los Premios Goya 2026.

Y este martes, el humorista y su equipo regresarán al prime time de la cadena con motivo del partido de semifinales de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, aplazando su emisión a las 22:55 horas y ocupando el espacio de 'The Floor' que suspende su emisión esta semana.

La visita del dúo de actores y la banda de rock se tradujo en un 9.7% de share y 1.253.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió un 12.3% de share y 1.603.000 espectadores gracias a la visita de Josema Yuste. Por su parte, 'First Dates' se conformó con un 8.7% de cuota de pantalla y 1.124.000 seguidores en el access prime time de Telecinco.

Marta Hazas y Ricardo Fernández del Moral, los invitados de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero qué invitados visitan hoy, martes 24 de febrero 'La Revuelta'? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Álex González, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar 'Day one', la nueva serie que protagonizan en Prime Video y que llegará a la plataforma el próximo 13 de marzo. Por su parte, David Broncano recibirá a Marta Hazas y Ricardo Fernández del Moral.

Lo de hoy (después del furbo) pic.twitter.com/dlEi4wjrqp — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 3, 2026

La actriz regresará a 'La Revuelta' este martes para presentar 'Un matrimonio sin filtros', la obra de teatro que protagoniza junto a su marido Javier Veiga. Esta nueva producción, escrita y dirigida por Veiga, llegó al Teatro Maravillas de Madrid el pasado 9 de enero, y se extenderá en su cartelera hasta el próximo 28 de junio.

El cantaor y guitarrista flamenco Ricardo Fernández del Moral será el encargado de despedir la emisión de David Broncano este martes con una actuación en directo durante la recta final de la noche. Se trata de una fórmula que el cómico ha repetido en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas, centrando gran parte de la noche en una entrevista y guardando los últimos minutos para una despedida musical.