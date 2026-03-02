Álvaro Cervantes utiliza 'La Revuelta' para lanzar esta denuncia después de ganar el Premio Goya: "Es un derecho"

Miriam Garlo ha aterrizado este lunes en 'La Revuelta' pocos días después de hacer historia convirtiéndose en la primera actriz sorda en ganar un Goya. La protagonista de 'Sorda' ha regresado al espacio de David Broncano junto a su compañero de película Álvaro Cervantes para celebrar su premio Goya a mejor actriz revelación. Y el actor no ha dudado en elevar un importante recado desde el espacio de La 1 de cara a conseguir una cultura más accesible.

"Todavía no me creo que esté aquí", confesaba la ganadora del Goya nada más irrumpir en el escenario junto a su compañero, explicando la difícil travesía que ha enfrentado para llegar a Madrid a tiempo para el programa tras perder un tren desde Murcia. Y junto al dúo de actores, una intérprete de lengua de signos se ha colocado a un lado del escenario para ir traduciendo toda la conversación.

Álvaro Cervantes en 'La Revuelta': "Las personas sordas no pueden ver cine español en las salas porque no es accesible"

Y en un momento de la entrevista, Álvaro Cervantes no ha dudado en elevar un importante recado sobre la accesibilidad en planes de culturales y de ocio como ir al cine. "Realmente las personas sordas no pueden ver cine español en las salas porque no es accesible, y 'Sorda' es una película accesible", ha subrayado el actor recordando la importancia de ofrecer pases subtitulados, ganándose un atronador aplauso del público de 'La Revuelta'.

Los ganadores del Premio Goya: MIRIAM GARLO y ÁLVARO CERVANTES, protagonistas de la película "Sorda"



🏆 Miriam Garlo en la categoría a mejor actriz revelación, siendo la primera actriz sorda en conseguirlo.



🏆 Álvaro Cervantes en la categoría de mejor actor de reparto.… pic.twitter.com/HXhE7HqpMp — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 2, 2026

"El problema viene de que al público parece que le molesta leer y ver la película al mismo tiempo. No están acostumbrados", ha señalado la ganadora al premio Goya mejor actriz revelación. "Hay algunos cines que a raíz de la película han implementado sesiones de cine español subtitulado para que sea accesible, que es lo que deberían hacer todos porque es un derecho", ha sentenciado de nuevo Álvaro Cervantes.

"Además, muchas veces es muy bonito que en una familia la mitad son oyentes y la mitad sordos, o tienes amigas que unas lo son y otras no. Es muy bonito que puedan ir juntos y disfrutar de ese momento", ha añadido la invitada de 'La Revuelta' entre más aplausos. "Me imagino que el público objetivo es menor, pero poner una sala en un cine en la que se pongan varias películas subtituladas no parece una cosa tan difícil de hacer", ha señalado Broncano.

"Luego puedes poner subtítulos en las plataformas, en los DVD, eso existe. Pero hay que ponerlo en las salas", insistía Álvaro Cervantes. "Es una experiencia que también merecen tener, ir a verlo en el cine que no es lo mismo que verlo en casa", advertía el conductor de 'La Revuelta' mientras el público volvía a sentenciar la denuncia del dúo de actores con una lluvia de aplausos.