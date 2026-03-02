Beatriz Archidona firma una de las sentencias más firmes sobre lo de Silvia Abril en los Premios Goya

Silvia Abril no dudó en compartir su reflexión más sincera sobre el auge de la fe cristiana entre las nuevas generaciones durante su paso por la alfombra roja de los Premios Goya 2026 sin saber la polémica que suscitaría. La actriz, que arremetió contra la Iglesia y los jóvenes que se aferran a la fe por "carencias", se ha topado con una respuesta directa de Beatriz Archidona, que ha condenado su discurso en redes por la "falsa tolerancia" de la intérprete.

"'Sirat' me chifló y 'Los Domingos' también, pero me quedo con 'Sorda' porque creo que es más necesaria. Me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia o esa tirada hacia lo cristiano. Iba a decir lo místico pero es que no es lo místico", comenzó explicando la actriz en una entrevista para 20 Minutos durante la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya celebrada el pasado sábado en Barcelona.

Beatriz Archidona confronta a Silvia Abril por sus palabras sobre la juventud y el cristianismo: "Es reduccionista"

"Me da pena que necesiten creer en algo y se aferren en la fe cristiana, lo siento por la Iglesia, menudo chiringuito tenéis montado, se acabó. Vayan saliendo", insistió Silvia Abril, lanzando una firme sentencia contra la institución que Beatriz Archidona ha recogido en sus historias de Instagram con una contundente respuesta. "Generalizar sobre la juventud como si tuviera una carencia por creer en algo es reduccionista", ha comenzado señalando la presentadora de 'De Viernes'.

Storie de Beatriz Archidona en Instagram

"Creer no es una debilidad. Pero si fuera debilidad, ya sea por aferrarte a algo ante una pérdida, soledad o desamparo, también es válido", ha señalado el rostro de Telecinco. "La crítica a cualquier organización es válida, y siempre se puede mejorar. La Iglesia también. Y hay que señalar y denunciar cuando no predican con el ejemplo. Pero la fe es mucho más que la Iglesia", ha añadido en ese sentido.

"En una sociedad que presume de plural y tolerante, tan legítimo es creer como no creer. La verdadera tolerancia implica respetar también aquello que uno no comparte", ha denunciado Beatriz Archidona, mostrándose muy crítica con la intransigencia de Silvia Abril con la fe cristiana. "Me niego a aceptar que la juventud que sube no tenga fe en algo, mejor que no crean en nada, que sean borregos de una falsa libertad. Me niego a aceptar eso. Se acabó imponer todo", terminaba sentenciando.