Tras cerrar la semana y el mes de febrero con la visita de Oriol Cardona, Ana Alonso y el grupo Bala, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano recibió al dúo ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno en la categoría de esquí de montaña. El final de la noche quedó reservado para la actuación en directo de la banda de rock encabezada por Anxela y Violeta.

La visita de los deportistas olímpicos y el grupo musical se tradujo en un 11.2% de share y 1.337.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' despidió febrero conservando el liderazgo con un 14.3% de cuota de pantalla y 1.731.000 espectadores gracias a la visita de Dani Martínez. Por otra parte, 'GH DÚO' consiguió anotar un 8.3% de share y 1.008.000 seguidores en su franja express.

Miriam Garlo, Álvaro Cervantes y ETS, los invitados de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 2 de marzo 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Josema Yuste, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar la tercera temporada de su exitosa obra de teatro 'Que Dios nos pille confesados', que continúa arrasando en el Teatro Muñoz Seca de Madrid. Por su parte, David Broncano recibirá a Miriam Garlo, Álvaro Cervantes y ETS.

Hoy sacamos la alfombra roja pic.twitter.com/V9jmuzMhK2 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 2, 2026

Los protagonistas de 'Sorda', incluida la que se ha convertido en la primera actriz sorda en ganar un Goya, acudirán a 'La Revuelta' este lunes días después de hacerse con tres galardones durante la gala del pasado sábado celebrada en Barcelona. El film dirigido por Eva Libertad triunfó en las categorías de mejor dirección novel, mejor actor de reparto y mejor actriz revelación además de recibir 7 nominaciones en esta edición, incluyendo mejor película.

Y el grupo de rock ETS (En Tol Sarmiento) serán los encargados de despedir la noche interpretando uno de sus temas en directo. Entre los temas más destacados de la agrupación de ska-rock vasca se encuentran 'Zurekin Batera', 'Heldu da Garaia', 'Sumendiak' o 'Ametsetan' entre otros.