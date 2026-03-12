Quiénes son hoy, jueves 12 de marzo los invitados de 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras recibir por primera vez a Laura Pausini, 'La Revuelta' regresa este jueves con más sorpresas para cerrar la semana por todo lo alto. David Broncano se reencontró con la intérprete italiana años después de su última entrevista juntos para conocer todos los detalles de 'Yo canto 2', su nuevo álbum de versiones que verá la luz este viernes 13 de marzo.

La visita de la cantante se tradujo en un 9.5% de share y 1.207.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 12.8% de share y 1.621.000 espectadores gracias a la visita de Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero. Por su parte, 'First Dates' se conformó con un 7.7% de cuota de pantalla y 990.000 espectadores en el access prime time de Telecinco.

Juan Bengoechea y Parquesvr, los invitados de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy jueves, 12 de marzo 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá a Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, que acudirán al espacio de Antena 3 para presentar 'Amarga Navidad', la nueva película dirigida por Pedro Almodóvar que protagonizan y que llegará a los cines el próximo 20 de marzo. Por su parte, David Broncano recibirá a Juan Bengoechea y Parquesvr.

El piloto e instructor de caza acudirá por primera vez a 'La Revuelta' este jueves para descubrir al gran público su día a día como piloto de Eurofighter Typhoon en el Ejército del Aire. Con formación ingeniería aeronáutica y relaciones internacionales, el último invitado de la semana de David Broncano también participa en misiones de combate, alerta rápida y policía aérea.

La recta final de la noche quedará reservada para Parquesvr, que acudirá al espacio de La 1 para presentar su nueva música y despedir la semana con una actuación en directo. La banda madrileña de Leganés visitará por primera vez el espacio de David Broncano con su elenco al completo: Manuel Gavancha, Javier Ferrara, Carlos Jiménez, Santiago Núñez y Javier Gorostiza.