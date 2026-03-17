Pedro Ruiz señala la razón del éxito de 'Torrente Presidente' y hace una comparación que casi nadie se atrevería

'Torrente, Presidente', la sexta parte de la exitosa saga de películas dirigidas y protagonizadas por Santiago Segura sigue arrasando en los cines. Como el director había impedido hacer promoción ni premiers, nadie había podido ver la película hasta su estreno, por ello todas las reacciones se están produciendo ahora. La última ha sido la de Pedro Ruiz.

El actor y presentador es un cinéfilo confeso pues va varias veces a la semana al cine siempre que sus espectáculos teatrales se lo permiten. Y por ello, pese a que reconoce no ser muy fan de la saga de 'Torrente' ha querido darle una oportunidad a la cinta de la que todo el mundo está hablando.

"Uno va al cine también para divertirse. Hoy voy a hablar de Torrente, que la vi anoche recién llegado de Barcelona. Yo no soy fan de la saga, pero reconozco que es un producto muy pensado y muy trabajado", empieza diciendo Pedro Ruiz en su cuenta de Instagram.

Tras ello, el actor deja claro lo que se puede ver en una película como 'Torrente, Presidente'. "Conoce el fondo de la miseria humana y se ríe de ella y con ella. No promete otra cosa que una dimensión bizarra de los asuntos. Y hay un trabajo grande que cumple con lo prometido", destaca. "Santiago Segura conoce el oscuro del alma humana y los resortes para liberarla un rato. El público se reía mucho y había mucha gente", añade sobre lo que sucedió en la sala de cine.

Asimismo, Pedro Ruiz, que suele componer poemas y versos cada día, no ha dudado en dedicarle unos a la película de Santiago Segura. "He escrito una cuarteta final de un verso que he escrito sobre Torrente que dice así: 'hay trabajo y te divierte, si no esperas nada hondo, su éxito no es por suerte, es un negocio redondo'", lee.

Y finalmente, Pedro Ruiz no duda en comparar las películas de 'Torrente' con la fiesta que se está celebrando ahora mismo en la Comunidad Valenciana. "Para mí Torrente, yo no soy fan de la saga, es una falla y en la falla se queman monigotes, pero las fallas gustan mucho y existen", sentencia.