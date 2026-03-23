Multa a Mediaset: Condenan al grupo por lo emitido sobre Antonio David Flores y ordenan retirar los contenidos

Si hace unos días la justicia imponía una multa a Mediaset por culpa de lo que hizo en 'Sálvame' vulnerando el derecho al honor de Mari Carmen y sus muñecos tras su muerte; ahora el grupo ha recibido otra condena por vulnerar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de una mujer anónima señalada como supuesta examante de Antonio David Flores.

Así, la justicia ha desestimado el recurso de apelación que interpuso Mediaset en marzo de 2022. Hay que decir que los hechos se retrotraen a la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la docuserie de Rocío Carrasco y toda la cobertura que se hizo de la misma en formatos como 'Sálvame', 'Ya es mediodía' y 'Viva la vida'.

Según ha avanzado El Confidencial Digital, Mediaset tendrá que indemnizar con 100.000 euros a la mujer y con 50.000 euros a su marido. Los datos de ambos se han omitido en la sentencia para proteger su intimidad al tratarse de personas anónimas. Asimismo, también se ha ordenado la retirada de los contenidos que se emitieron sobre este asunto y que la cadena se abstenga de repetir lo sucedido en el futuro.

El tribunal ha considerado que el tratamiento que hizo Mediaset en sus diferentes formatos provocó una pérdida del anonimato para personas sin sin relevancia en la esfera pública y mediática revelando además aspectos que "carecían de interés público" vulnerando así el derecho al honor y la intimidad tanto de la supuesta ex amante de Antonio David como de su pareja.

La sentencia recoge todos los espacios en los que Telecinco cometió esta vulneración. Así, se habla de diferentes episodios de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', que hay que recordar que el grupo ya eliminó tras la condena a los productores. También señala que en una entrega de 'Viva la vida' se aseguró que "han conseguido localizar el lugar en el que se encuentra" y que se había identificado al marido de la mujer poniendo imágenes en pantalla.

Por su parte, desde 'Ya es mediodía' se pusieron en contacto con la denunciante y emitieron una conversación con ella. Mientras que 'Socialité' abordó en directo un comunicado donde se pedía que Telecinco pusiera "fin de inmediato a la intromisión ilegítima y al salvaje acoso mediático" y en 'Sálvame' entrevistaron a una amiga de la demandante difundiendo también "parte de una conversación telefónica" según recoge Vertele.

La resolución incluye el tiempo que se dedicó a reconstruir la vida de la demandante con presencia de reporteros en diferentes domicilios familiares. Es por ello, por lo que sentencia que "la vulneración de su intimidad es aún más clara al difundirse parte de una conversación telefónica grabada sin consentimiento" en el extinto 'Sálvame'.

De esta manera, la Audiencia Provincial de Gijón desestima el recurso de apelación interpuesto por el representante legal de Mediaset contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gijón. En consecuencia, se confirma dicha resolución en su integridad. La Justicia también impone al grupo de comunicación las costas del proceso en cuestión.