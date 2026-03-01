Las audiencias de febrero: Antena 3 repite líder, La 1 marca su mejor dato este mes en 14 años y Telecinco el peor de la historia

Febrero de 2026 no nos deja grandes variaciones en los titulares de las audiencias televisivas, más allá de alguna que otra subida de décimas. Así las cosas, Antena 3 vuelve a ser la cadena líder con un 13%, encadenando 19 meses de liderazgo ininterrumpido. Tiene en su haber, una vez más, los programas más vistos de la televisión.

La 1 de TVE (12,3%) mantiene una gran estabilidad y crece una décima con respecto a diciembre y enero, logrando su mejor febrero de los últimos 14 años. Mientras que Telecinco (8,7%), aunque mejora dos décimas respecto a enero, no evita anotar su peor febrero de la historia.

Entre las segundas cadenas, Cuatro y la Sexta quedan empatadas con un 6,1%, con la cadena de Mediaset ganando por milésimas a su rival en una foto finish que nos lleva a mirar la milésima para decantar el duelo (6,145% vs 6,140%).

Por grupos, Atresmedia lidera por 34º mes consecutivo con un 25,7%. Le sigue Mediaset España con un 22,8%. Por su lado, el grupo RTVE registra un promedio del 18,6% en enero.

Antena 3 (13%) sube y lidera febrero de forma cómoda

Rosa Rodríguez, ganadora del bote de 'Pasapalabra'

Antena 3 lidera febrero y se convierte en la TV líder durante 19 meses ininterrumpidos y superando los cuatro años a la cabeza. Con un 13% de cuota, sube una décima con respecto a enero y se sitúa de nuevo por delante de todos sus competidores. Logra la mayor ventaja con Telecinco en 30 años. Es líder de la sobremesa y el prime time, las franjas más importantes de la televisión, y de lunes a viernes.

Mantiene su hegemonía absoluta en entretenimiento, de nuevo con los programas más vistos de la TV con 'El Hormiguero' (14,5%), 'Pasapalabra' (20,5%) y 'La ruleta de la suerte' (20,8%) imbatibles en el top 3.

En el horario estelar, destaca los buenos datos de 'El Desafío' (14,6%), 'El Capitán en Japón' (12,3%) y 'Atrapa un millón' (10,8%). La serie turca 'En tierra lejana' arranca con un buen 12% mientras que 'Renacer se despidió con un 11,2% y 'Una nueva vida' (10,3%) se mantiene. Éxito de la ficción propia 'Perdiendo el juicio' (11,9%), que aterriza líder en espectadores en la noche de los jueves. Destaca la emisión de la entrega del bote de 'Pasapalabra', cuyo especial arrasó con un desorbitado 36.8%.

Por la tarde, 'Sueños de libertad' (14,6%) también cierra al alza con su cuarto mejor mes de la historia, mientras que 'Y ahora Sonsoles' (10,1%) mantiene su posición como el magacín más visto de las privadas y de nuevo líder sobre su inmediato competidor. En las mañanas, 'Espejo Público' (12,2%) se mantiene con buenos números y Karlos Arguiñano (16,7%) lidera su franja.

En informativos,'‘Antena 3 Noticias 2' (18.9% de share) es el informativo líder en España con una media de 2.353.000 espectadores diarios. Le sigue la primera edición con Sandra Golpe con un 23.2% de share y 2.256.000 espectadores. El cómputo global es de un 19,5% en febrero y 75 meses consecutivos de liderazgo.

La 1 de RTVE (12,3%) repite segunda con su mejor febrero en 14 años

Concursantes de 'Top Chef: dulces y famosos'.

La 1 de TVE marca en febrero un estable 12,3%, subiendo una décima con respecto al mes de diciembre y enero. La 1 lidera la madrugada (8,9%), la mañana (15%) y la tarde (11,6%). Es su mejor mañana en 18 años, su mejor tarde en 14 e iguala su mejor prime time (12,4%) desde 2012.

'La Revuelta' promedia un 11,1% y sigue por debajo de 'El Hormiguero', 'The Floor' (11,5%) se mantiene bien, pero 'Decomasters' (9,8%) no termina de despegar. Aceptable, aunque por debajo de lo esperado, la llegada de 'Top Chef, dulces y famosos' (10%), al igual que el frío estreno de 'Al margen de todo' (10,1%).

Las galas del Benidorm Fest consiguen más de 8 millones de contactos y su final lidera con un 12,1% y 1.085.000 espectadores. Mientras que El Atlético de Madrid–Barcelona de Copa del Rey, emitido el 12 de febrero a través de La 1, se convierte en lo más visto del mes y el partido más visto del año con 3.699.000 espectadores y un 26,7% de share. Por otro lado, la gala de los Premios Goya 2026 cierran el mes demostrando su gran capacidad de crear evento, con su mayor cuota en seis años (2.396.000 espectadores y 26%).

'La hora de La 1' (18,3%), 'Mañaneros 360' (16,1%), lideres de la oferta matinal; 'Directo al grano' (11,1%) y 'Malas Lenguas' (12,2%) baten de nuevo récords históricos. 'Aquí la tierra' (13,9%) consigue su récord histórico en cuota y su mejor mes en miles desde 2021. Mientras que por la tarde, el combo de 'Valle Salvaje' (11,8%) y 'La promesa' (12,5%), lidera por decimoquinto mes consecutivo.

Los 'Telediarios' logran una media del 13,8% y casi 1,5 millones de seguidores. La segunda edición del 'Telediario' de lunes a viernes en La 1 es el informativo más visto de la cadena al alcanzar un 12,9% de share y congregar una media de 1.560.000 espectadores. Le siguen el 'Telediario Fin de semana 2' con el 13,1% y 1.538.000 fieles y el 'Telediario 1', que firma un 15,4% y 1.488.000 espectadores.

Telecinco (8,7%) no levanta cabeza y marca su peor febrero histórico

Sandra Barrios y Carlos Lozano en 'GH DÚO'

Telecinco logra en febrero sumar dos décimas y se alza con 8,7%. Un mal dato al marcar su peor febrero histórico, pero al menos puede subir ligeramente con respecto a los meses anteriores.

'Casados a primera vista' (13,8%) y 'Gran Hermano Dúo' (13,3%) son los formatos con más fieles de la cadena de Mediaset, aunque ninguno supera el millón de espectadores. 'De Viernes' (11%) aguanta como puede la competencia de 'El Desafío' mientras que lo nuevo de 'Got Talent' (9,1%) se desangra cada semana. 'Pura Sangre' (8,5%) no remonta y la nueva temporada de 'Universo Calleja' no convence (8,8%).

Sus tardes siguen débiles con 'El tiempo justo', 'El diario de Jorge' (9,2%) y 'Allá tú' (8,3%) por debajo del doble dígito. En la mañana, 'El Programa de Ana Rosa' (12,6%) continúa su particular lucha con 'Espejo Público' cada día. 'El Precio Justo' (8,9%) no remonta la franja pero va poco a poco consolidándose.

Los espacios informativos de Telecinco marcan un bajo 8,4%, a una distancia muy grande del Telediario de TVE y de Antena 3 Noticias.

Cuatro gana por milésimas a La Sexta

Iker Jiménez en 'Horizonte'

Cuatro y la Sexta continúan con su feroz batalla y este mes de febrero ambas quedan empatadas con un 6,1%, aunque realmente es la cadena de Mediaset la que consigue retener el liderazgo frente a su rival por milésimas (6,145% contra 6,140%). Para Cuatro además es su mejor febrero en 9 años mientras que La Sexta marca su peor segundo mes del año desde 2012.

De la cadena de Mediaset, 'Horizonte' (9,1%), 'Código 10' (7,7%) son las ofertas que más triunfan en el prime time además del buen rendimiento del cine. Récord histórico mensual en cuota para 'En boca de todos' (7,1%) y mejor dato desde junio de 2025 para 'Todo es mentira' (7%).

En laSexta destacan 'Aruseros' (13,5%), 'Al rojo vivo' (7,8%), 'Zapeando' (5,5%), 'Más Vale Tarde' (5,9%), 'laSexta Xplica' (6,8%), 'Equipo de Investigación (6%) y 'El Intermedio' (6,6%). laSexta Noticias logra un buen 7,8% y 'Lo de Évole' firma un destacado 9,1%. 'La Roca' (4,8%) firma su segundo mejor mes de la temporada.

GRUPOS: Atresmedia encadena 34 meses consecutivos de liderazgo

Datos: Dos30'

EMISIONES MÁS SEGUIDAS:

Datos: Dos30'

PROGRAMA MÁS VISTO:

Datos: Dos30'

INFORMATIVOS: 'Antena 3 Noticias', líder absoluto

Datos: Dos30'

AUTONÓMICAS: TV3 (15.8%) y Aragón TV (12.8%)

son las cadenas autonómicas líderes

Datos: Dos30'

CADENAS DE PAGO: Los canales deportivos lideran

Datos: Dos30'

Audiencias por targets de edad

La1 es la cadena líder entre los hombres (12% de share) y en el grupo comprendido entre los 13 y los 64 años. Además, lidera en el Target Comercial con el 12.9% de cuota. Por su parte, Antena 3 es la opción líder en España en las mujeres (15.1%), en los mayores de 65 años (15,8%) y en los núcleos de población de hasta 200.000 habitantes.

Datos: Dos30'

¿Qué cadena de televisión lidera por franjas y días?

Antena 3 alcanza el liderazgo en la sobremesa con el 17.8% de share y en el prime time con el 14% de cuota, mejorando su rendimiento en tres décimas respecto a enero. La 1 es la cadena más vista en las mañanas (15%), las tardes (11.6%) y los fines de semana. Telecinco mantiene la primera posición en la franja de late night con el 11.4% de cuota

Datos: Dos30'

Por CCAA: Antena 3 y TVE se reparten el país

Datos: Dos30'

TDT: Las cadenas temáticas de Mediaset vuelven a ser imbatibles

Bajada generalizada de los canales temáticos. Los canales de Mediaset FDF (2.2%) y Energy (2.1%) ocupan las dos primeras posiciones del ranking de la TDT. Nova (1,9%) completa el TOP 3. Le siguen TRECE (1,8%), Atreseries (1,8%), Neox (1,7%) y BeMad (1,6%).