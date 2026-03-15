La nueva serie de comedia que estrena Amazon Prime Video y protagonizada por tres actores de 'La que se avecina'

Tras estrenar este viernes, 'Day One', su nueva serie con Álex González, Prime Video ha anunciado el inminente estreno de su nueva ficción española. Se trata de la comedia 'Vida perra', que verá la luz el próximo 27 de marzo.

La serie, compuesta por episodios de 20–25 minutos estructurados en varios sketches, sigue a un variopinto grupo de personajes cuya única conexión —al menos en teoría— son sus perros.

'Vida perra', producida por Dynamo en colaboración con Mediterráneo Mediaset España Group, está dirigida por Serapi Soler ('Verano 78') y cuenta con un equipo de guionistas liderado por Rafel Barceló y Enric Pardo. La producción ejecutiva corre a cargo de Miguel Menéndez de Zubillaga y Michel Ruben junto a Barceló y Pardo.

Carlos Areces ('El Pueblo'), Ana Morgade ('Días mejores'), Claudia Melo ('A muerte'), Fernando Tejero ('Sin gluten'), Jordi Sánchez ('La que se avecina'), Elvira Mínguez ('Todos lo saben'), Óscar Lasarte ('La cena') y Berta Castañé ('Sigue mi voz') encabezan el reparto de esta sátira social.

Así es 'Vida perra'

'Vida perra' es una comedia ambientada en un parque para perros que se convierte en el punto de encuentro para un variopinto grupo de vecinos, de diferentes edades y circunstancias personales, en el que conoceremos, de manera satírica, los problemas y obstáculos que enfrentan en la actualidad. Un microcosmos en el que los perros también tendrán algo que decir.