La ex concursante de 'Supervivientes' que podría acabar en prisión por culpa de una estafa

Este miércoles, 'El tiempo justo' se ha hecho eco de una noticia que afecta de lleno a Laura Cuevas, ex concursante de 'Supervivientes 2025', y por la que podría acabar en prisión.

Era durante la publicidad cuando el programa de Joaquín Prat revelaba todos los detalles sobre los motivos por los que Laura Cuevas se juega poder ser condenada a más de dos años y medio de cárcel.

"Fui yo la que se auto inculpó y la que llegó a un acuerdo antes del juicio", asegura la propia Laura Cuevas. "Yo ahora mismo estoy en un punto muy delicado", prosigue advirtiendo la que fuera ex trabajadora en Cantora, la finca de Isabel Pantoja.

Todo fue a raíz de hacer caso a un seguidor que se enamoró de ella y que incluso le mandaba flores a Telecinco. "Un día me pidió el número de cuenta y yo no me lo creía. Y cuando vio que no iba a tener nada conmigo empezó a decirme que le devolviera todo", explicaba Laura Cuevas.

Así, al parecer este admirador le denunció por haberle intentado estafar cuando fue él quién le dio dinero sin que ella se lo pidiera. "Fue por un mal asesoramiento del abogado que tenía en ese momento. Yo llegué a un acuerdo antes del juicio. Total que yo tengo que devolverle más del doble de lo que me dio, entre 5.000 y 10.000 euros", seguía explicando la ex de 'Supervivientes 2025'.

Ahora, al no haberle abonado esa cantidad, Laura Cuevas podría ser condenada a prisión durante dos años y medio. No obstante, como no tiene antecedentes penales, en el caso de no abonar dicha cantidad, la ex trabajadora de Cantora solo sería condenada a seis meses de prisión, por lo que no tendría que ir a la cárcel.