Joaquín Prat dicta una implacable sentencia contra Álex Ghita por lo que está pasando en 'Supervivientes 2026'

No hay duda de que en los programas de Telecinco tampoco soportan a Álex Ghita al igual que sus compañeros en 'Supervivientes'. Este miércoles, Joaquín Prat no se ha reprimido en soltar lo que piensa verdaderamente del entrenador de famosos ante su actitud en la isla tras haberle pillado robando comida.

Tras ver un resumen de lo que se vivió en 'Supervivientes: Tierra de nadie' con Álex Ghita enfrentándose a sus compañeros en la 'Zona Roja' después de que todos vieran las imágenes de cómo el concursante robaba una lata de comida y se la comía sin permiso.

Así, todo su equipo acordaba prohibirle a Álex Ghita que comiera de las latas, dejándole solo con su ración de arroz y lentejas al ver que, lejos de arrepentirse con el robo, seguía justificándose y creyéndose con la razón.

"Es difícil ser más miserable que este chaval. Pero, por favor si fuesen los 20 así, o los 18 así sería la leche", sentenciaba Joaquín Prat dejando claro que le parece despreciable lo que hizo Álex Ghita pero, a su vez, insistiendo en lo necesario que es un perfil así en el reality. "Es que a este chico ya le vimos en 'GH DÚO' y sabemos de qué pie cojea. Y esto clarísimamente es una estrategia", incidía por su lado Belén Rodríguez.

"Es imposible que tenga hambre a los dos días de estar en la isla y sabía que le estaban grabando las cámaras; además lo que me parece increíble es que se victimice", apuntaba Belén Rodríguez. "Bueno, los primeros días el hambre se pasa fatal", le replicaba Marta López. "Pero como le decían sus compañeros, hambre tenemos todos", recordaba el presentador.

Joaquín Prat y los colaboradores de 'El tiempo justo', en contra de Álex Ghita

Pero además, lo peor para Álex Ghita es que no solo tiene en contra a todo su equipo de Playa Victoria sino que también ha conseguido ganarse la enemistad de Playa Derrota. "Es que tiene la cara de cemento el tipo", volvía a soltar Joaquín Prat al ver la poca vergüenza del concursante. "Por eso están los huevos tan caros, porque todos los tiene Álex Ghita", añadía César Muñoz.

"Si es que en todos los realitys tiene la misma estrategia, primero me pongo a todos los compañeros en contra, luego me hago el ofendido y me quedo un poco aislado y de esa manera me gano al público con 'pobrecito Álex que está solo', pero la otra vez le salió mal", recordaba José María Almoguera. "Es que aquí se vota en positivo entonces cuanto más protagonismo tengas más te va a salvar la gente, si fuera para expulsar estaba ya en la calle", añadía Belén Rodríguez.