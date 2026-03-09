La continuidad de dos concursantes de 'Supervivientes 2026' corre peligro ante la encrucijada de Almudena

Siguiendo la fórmula de su anterior edición, 'Supervivientes 2026' dio un giro a su elenco este domingo añadiendo a otros tres rostros de 'La Isla de las Tentaciones' con un tenso pasado en común a su lista de concursantes. Almudena Porras fue la primera en saltar del helicóptero durante 'Conexión Honduras' para más tarde encontrarse con Darío, su expareja y por último Borja, el tentador que robó su corazón.

Tras protagonizar su entrada días después que el resto de sus compañeros, la de Málaga llegó a una isla alejada de los concursantes, donde pronto descubrió que no estaría sola. Y durante su trayecto a Playa Destino, la joven descubrió una botella con un anillo dentro que comenzó a confirmar sus peores sospechas. Se trataba del anillo con el que Darío le propuso matrimonio en 'La isla de las tentaciones' antes de poner fin a su tormentosa relación.

Almudena Porras clama contra la encerrona de 'Supervivientes 2026' sobre la continuidad de Darío y Borja: "No me apetece nada"

Darío y Almudena Porras en 'Supervivientes 2026'

Finalmente, durante una de las conexiones en directo de la gala, Sandra Barneda terminó confirmando el peor escenario para la joven, anunciando que Darío sería su compañero de isla. "Si llego a saber que vienes, ni vengo. No me apetece nada", señaló Claudia Porras inmediatamente, manteniéndose en todo momento alejada del que fue su pareja. "Simplemente no puedo verte", insistió mientras el joven continuaba cargando contra ella.

Más tarde, la exparticipante de 'La Isla de las Tentaciones 9' no dudó en confesar su profundo malestar por la encerrona, asegurando que no habían llegado "a ningún acuerdo" y mostrándose incapaz de enfrentar una situación así, similar a la de Anita Williams durante la última entrega cuando tuvo que compartir isla con Montoya y Manuel. Y es que, más tarde, 'Supervivientes 2026' terminaría de replicar la escena recibiendo en Playa Misterio al tercero en discordia, la actual pareja de Almudena.

"No habría venido… no me apetece verlo. Es una persona que me ha hecho muchísimo daño y no me apetece verlo", insistió Almudena Porras antes de reencontrarse con su pareja, dejando claro su enfado y poniendo en duda su continuidad en el concurso de agravarse la tensión con su ex pareja. Sin embargo, más tarde encontró consuelo en su emotivo reencuentro con Borja, a quién corrió a abrazar y besar en la orilla nada más recibirlo. "Ahora ya no estarás tan descontenta, ¿no?", le recriminó su expareja.

Pero poco después de conformar la tensa estampa con la que Telecinco pretende estirar los conflictos iniciados en 'La isla de las tentaciones' en busca de espectadores, Ion Aramendi irrumpió en el plató de 'Conexión Honduras' para anunciar que la joven tendrá un papel crucial durante la gala del próximo martes. Así, durante la próxima cita de 'Supervivientes 2026', la malagueña será quién decida si Borja y Darío continúan su aventura en Honduras como concursantes oficiales o si por el contrario regresan a España, dejando que continúe su camino sola.

La decisión definitiva de Almudena este martes en el estreno de 'Tierra de Nadie'

En el estreno de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' que Ion Aramendi conducirá este martes, 10 de marzo en Telecinco uno de los cuatro primeros nominados Álex Ghita, José Manuel Soto, Marisa Jara o Toni Elías- quedará fuera del proceso de expulsión en la primera ceremonia de salvación.

Además la gala, que ofrecerá la última hora de la supervivencia de los dos grupos y de la convivencia de Almudena, Borja y Darío en Playa Destino, acogerá también la decisión crucial de Almudena en 'El Atril en Llamas': en él, la concursante tendrá que elegir si continúa viviendo junto a sus dos compañeros o se incorpora a una de las dos playas principales, Victoria o Derrota.

También se inaugurará 'La Zona Roja', donde se juzgarán las actitudes y comportamientos de los supervivientes con la posibilidad de imponer castigos o conceder premios. En esta primera reunión, podrán ver cómo se produjo el robo de comida confesado anoche por Álex Ghita. Y a lo largo de la noche, los concursantes disputarán dos juegos de recompensa.