El grito de socorro de un actor de 'Torrente Presidente' en 'Y ahora Sonsoles' tras quedarse arruinado

Si bien Cañita Brava vivió una época dorada a raíz de sus apariciones televisivas en la década de los 90 y su participación en 'Torrente 2: Misión en Marbella', poco queda de la estabilidad económica que llegó a alcanzar durante esos años. De convertirse en un rostro recurrente en el universo cinematográfico que Santiago Segura ha resucitado este 2026, el natural de A Coruña ha pasado a vivir al límite a sus 80 años, con una pensión que apenas le cubre el alquiler y una grave condición de salud.

A mediados de febrero, el cómico reapareció en la pequeña pantalla a través de un reportaje para 'Y ahora Sonsoles' donde denunció su precaria situación tras décadas de éxito y dinero. "Vivo con cinco compañeros, cobro una pensión de 450 euros y pago un alquiler de 247 €, gastos incluidos. Tenemos que pagar la luz y la subida del piso", confesó el actor, abriendo las puertas de su vivienda al espacio de Antena 3.

Cañita Brava, de aparecer en 'Torrente' a compartir piso con cinco personas para costear su enfermedad

"Me gustaría tener un piso, y si no sale, mala suerte. Confío en que sí, hay que tener fe", aseguró Cañita Brava, que se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de 'Torrente', llegando a aparecer en tres entregas de la popular saga. "Gané dinero y lo malgasté hace mucho tiempo", reconoció el actor ante Sonsoles Ónega y su equipo, sincerándose sobre algunos de sus excesos.

"Tres millones y medio, pero los tiré por ahí. Anduve con alguna tía en un salón de juego, que no conocía, dándole la vuelta a la rueda para ver si conseguía 12 mil. Y yo iba, a lo mejor, ocho días al mes. Una vez gané 1.000 euros, me metí otra vez y perdí 8.000 euros. Podía tener un piso, pero he cometido ese error", confesaba el actor.

Una combinación de decisiones poco acertadas y mal uso del dinero que le ha dejado en una comprometida situación al mismo tiempo que lucha contra un difícil diagnóstico. "Tengo un cáncer en el intestino. Hay que confiar en el positivo. Me apoyan todos, me quiere mucho la gente, que no quiere que me pase nada", explicó el protagonista de 'Torrente' sobre el cáncer de colón que padece.