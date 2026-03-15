Día demoledor en RTVE: Cae a última opción de audiencia y agudiza los problemas de La 1 en el prime time

La 1 de TVE vivió este sábado una noche completamente catastrófica con el segundo pase de 'Barbie' en abierto dentro del ciclo de cine que ha preparado para este fin de semana con motivo de los Oscars.

Y es que la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling se pegó un fuerte batacazo siendo la última opción de la noche con un pésimo 4,9% y 498.000 espectadores perdiendo 6,1 puntos con respecto a su estreno en el mes de junio (11% y 1.220.000 espectadores).

De esta manera, 'Barbie' fue superado por todas las opciones con 'Atrapa un millón' volviendo a ser líder en Antena 3 con un 11,4% y 1.134.000 espectadores mientras que 'Got Talent' sigue sin superar el doble digito en Telecinco al anotar un 9,5% y 854.000 espectadores. Mientras que 'La guerra del mañana' en el Blockbuster de Cuatro (7,8% y 686.000 seguidores) superó a 'La Sexta Xplica' (7,7% y 635.000 espectadores).

#Audiencias prime time (14/03/2026):



- Atrapa un Millón: 11,4% / 1.134.000

- Got Talent: 9,5% / 854.000

- La Guerra del Mañana (Cuatro): 7,8% / 686.000

- laSexta Xplica: 7,7% / 635.000

- Barbie (La 1): 4,9% / 498.000

- Versión Española: Segundo Premio (La 2): 1,3% / 133.000 — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) March 15, 2026

Con el gran fiasco de 'Barbie' dentro del ciclo 'Oscarizados', La 1 completa una semana horrible en su prime time con todas las ofertas bajo mínimos salvo 'Top Chef', que si que consiguió liderar el prime time del miércoles aunque con un flojo 10,3% y 603.000 espectadores.

Sin embargo, el lunes 'DecoMasters' siguió desangrándose anotando mínimo histórico con un 7% y 460.000 espectadores y el martes 'The Floor' regresó tras el parón de la semana anterior con un 10,2% y 795.000 espectadores siendo su programa menos visto de la temporada. El jueves, 'Al margen de todo' con Dani Rovira también bajó hasta el 7,5% y 533.000 espectadores llevando a TVE a cancelar el formato tras solo tres semanas de emisión.

Y el viernes, 'Trivial Pursuit' sigue marcando datos muy bajos en su maratón de programas con cifras del 8,9% y 1.000.000, 7,1% y 768.000, 6,9% y 626.000, 6,7% y 646.000 y 6,9% y 315.000 espectadores.

Unos datos que demuestran el gran problema que vive La 1 en su prime time con 'La Revuelta' también en crisis a pesar del gran momento que atraviesa el day-time de la cadena pública con las mañanas en máximos históricos y con la tarde líder de audiencia.

Audiencias de La 1 en el prime time esta semana: