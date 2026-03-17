Canales Rivera entierra su duro pasado en 'Sálvame': "De las cosas más feas; estuve mucho tiempo en tratamiento"

Canales Riveras ha rememorado recientemente el tiempo que compartió plató con las estrellas de 'Sálvame' y su recuerdo del que fue el magacín estrella de las tardes de Telecinco no es precisamente bueno. El torero se ha sincerado sobre la "experiencia terrible" que vivió en el programa, asegurando que aguantó "más de lo que debía", comparándolo además con su actual etapa en Mediaset de la mano de Joaquín Prat.

"Estoy centrado en mis responsabilidades como persona, como torero, como padre, como hijo y como pareja, pero tranquilo", comienza asegurando el diestro en su última entrevista para Semana. Y es que, el ganador de 'Supervivientes 2004' no guarda sus peores memorias televisivas de su tiempo luchando contra el hambre, la fatiga y las adversidades en Honduras, sino del plató que compartía con Belén Esteban.

Canales Rivera rememora su "terrible" etapa en 'Sálvame': "Es de las cosas más feas que recuerdo"

"Gran parte de lo que soy, quiera o no quiera, es debido a ellos", reconoce Canales Rivera sobre el magacín de la antigua Fábrica de la tele, al cual se unió en 2020, colaborando hasta su cancelación en junio de 2023. "En mi etapa en 'Sálvame' tuve una experiencia terrible. Mis necesidades me hicieron aguantar más de lo que debí", ha confesado el torero sobre las situaciones que llegó a aguantar.

"Hasta el punto de que después estuve mucho tiempo en tratamiento, porque no salía del bucle", asegura el diestro, colocando al extinto programa en el top de sus peores experiencias laborales. "Es de las cosas más feas que recuerdo, incluso más que torear", insiste el televisivo, que ahora afronta una nueva etapa en Telecinco como colaborador en 'El tiempo justo'.

"Todos mis compañeros se han portado conmigo estupendísimamente y son muy cariñosos. Entre todos ellos me ha sorprendido mucho Joaquín Prat. Es un tío genial, educado, coherente, muy normal, familiar. También tiene las cosas claras", ha confesado Canales Rivera sobre su incorporación al magacín que Joaquín Prat conduce en las tardes de la cadena desde el pasado septiembre tras la desaparición de 'Tardear'.