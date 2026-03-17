Avance del capítulo de 'Valle Salvaje' del miércoles, 18 de marzo en RTVE: el matrimonio de José Luis y Victoria en jaque

'Valle Salvaje' se ha vestido de luto tras la trágica muerte de Adriana y ha iniciado una nueva etapa con Luisa convertida en la nueva protagonista de la serie tal y como se puede ver en la renovada cabecera.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes está preocupada por Luisa y sus continuas mentiras sobre por qué desaparece de la Casa Pequeña con asiduidad y no duda en hablar con Bárbara y Alejo.

Don Hernando le deja claro a Enriqueta que se va a implicar en la investigación sobre el asesinato de su marido y que llegará al fondo de la cuestión para saber qué es lo que pasó realmente.

Tras ver que entre Martín y Atanasio ha pasado algo, Matilde trata de saber lo sucedido y habla tanto con su futuro esposo como con su hermano para averiguar la verdad y Martín le confiesa que hizo algo que no está bien.

Y José Luis le echa en cara a Victoria que esté bendiciendo el enlace entre Matilde y Atanasio asistiendo a la ceremonia y le exige que no vaya. Mientras que don Hernando avisa a José Luis de que si quiere ganar la partida tendrá que pensar en otra pieza que ya no tiene poder para él y que le estorba. Y es que tras atestiguar la mala relación entre José Luis y Victoria, decidirá que el futuro de la pareja ya está escrito.

Enriqueta y Braulio en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis le reconocía a don Hernando que sería el hazmerreír de la nobleza de todo el reino si la verdad sobre su abdicación en Rafael sale a la luz y que dejaría en mal lugar la estirpe de los Gálvez de Aguirre.

Atanasio no dudaba en enfrentarse con Martín tras confesarle que Victoria tenía razón cuando les contó que fue él quién les traicionó con su boda y le dejaba claro que les arruinó la vida.

Después de que Mercedes diera la cara por Dámaso ante don Hernando, es el marido de Victoria el que le confesaba a Mercedes que no soportaba ver al noble paseándose por la casa Pequeña y ella le dejaba claro que tendrá que hacer de tripas corazón. Después era el propio don Hernando el que encaraba a Dámaso por su descortesía.

Luisa volvía a casa de Pura y Petra para decirles que sigue buscando a Aurora, la partera que tendría que haber asistido el parto de Adriana, y que sigue sin dar con su paradero.

Braulio insistía en decir que sabe que el que mató a su padre está muy cerca y era alguien de la familia. Por su parte, don Hernando le confesaba a Enriqueta que nadie sabe realmente el motivo de su regreso al Valle.