Avance de 'Valle Salvaje', capítulo de hoy, martes 10 de marzo en RTVE: Dos regresos y preocupación por la hija de Rafael

'Valle Salvaje' se ha vestido de luto tras la trágica muerte de Adriana y ha iniciado una nueva etapa con Luisa convertida en la nueva protagonista de la serie tal y como se puede ver en la renovada cabecera. Además, la doncella sigue con la investigación sobre la verdad sobre el parto de Adriana y su bebé.
En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando se presenta por sorpresa en la Casa Grande para presentar sus condolencias ante la muerte de Adriana. Pero su vuelta escama a José Luis que piensa que oculta algo.
Tras ello, don Hernando asegura que cree que ha llegado la hora de asumir el conflicto cara a cara. Mientras, Isabel sorprende a Luisa con su inesperado regreso y le dice que no puede volver a la casa pequeña por algo terrible que hizo en el pasado.
Matilde le pide a Martín que sea el padrino de su boda y se enfrenta con Victoria al decirle que piensa casarse con Atanasio en la capilla de los Gálvez de Aguirre y que no necesita su permiso.
Por último, Rafael se queda muy preocupado al ver que la pequeña María no reacciona.
¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?
En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta le confesaba a Mercedes que fue don Eduardo quién le instó a pedirle a Rafael que le dejara a ella y a Braulio permanecer en el palacio. Mientras Braulio le decía a su primo Alejo que siente que no le hace gracia que sigan en el valle.
Por su parte, Dámaso le dejaba claro a Mercedes que su charla con Enriqueta solo forma parte de su plan de seguir acabando con José Luis buscándole nuevos frentes abiertos.
Mientras, José Luis le pedía a Alejo soportar a su tía y su primo hasta que Rafael pierda la paciencia con ellos y el Gálvez de Aguirre le sugería a su padre hablar con su hermano para lograr que les expulse.
Bárbara avisaba a Luisa de que Mercedes está empezando a mostrarse muy molesta con sus idas y venidas y no dudaba en preguntarle a su amiga que es lo que está pasando y por qué aparece y desaparecía de la casa pequeña.
Atanasio y Matilde hablaban con Rafael para expresarle que se quieren casar sin tener que esconderse. Y Victoria le dejaba claro a José Luis que su hijo Rafael está desbordado y que si jugaba bien sus cartas conseguirá que le devuelva el ducado.
Pedrito le confesaba a Rafael que al ver a María no puede dejar de pensar en Adriana y que la niña es el último regalo que les dejó su hermana antes de morir. Por último, Luisa se encontraba con alguien del pasado de forma inesperada.
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.