'Valle Salvaje' se ha vestido de luto tras la trágica muerte de Adriana y ha iniciado una nueva etapa con Luisa convertida en la nueva protagonista de la serie tal y como se puede ver en la renovada cabecera. Además, la doncella sigue con la investigación sobre la verdad sobre el parto de Adriana y su bebé.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta le confiesa a Mercedes que fue don Eduardo quién le instó a pedirle a Rafael que le dejara a ella y a Braulio permanecer en el palacio. Mientras Braulio le dice a su primo Alejo que siente que no le hace gracia que sigan en el valle.

Por su parte, Dámaso le deja claro a Mercedes que su charla con Enriqueta solo forma parte de su plan de seguir acabando con José Luis buscándole nuevos frentes abiertos.

Mientras, José Luis le pide a Alejo soportar a su tía y su primo hasta que Rafael pierda la paciencia con ellos y el Gálvez de Aguirre le sugiere a su padre hablar con su hermano para lograr que les expulse.

Bárbara avisa a Luisa de que Mercedes está empezando a mostrarse muy molesta con sus idas y venidas y no duda en preguntarle a su amiga que es lo que está pasando y por qué aparece y desaparece de la casa pequeña.

Atanasio y Matilde hablan con Rafael para expresarle que se quieren casar sin tener que esconderse. Y Victoria le deja claro a José Luis que su hijo Rafael está desbordado y que si juega bien sus cartas conseguirá que le devuelva el ducado.

Pedrito le confiesa a Rafael que al ver a María no puede dejar de pensar en Adriana y que la niña es el último regalo que les dejó su hermana antes de morir. Por último, Luisa parece dar con la persona clave para saber lo que pasó con el parto de Adriana.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta y Braulio insistían en decirles tanto a José Luis como a Alejo que se van a quedar una larga temporada en el Valle. Y José Luis no dudaba en decirle a Enriqueta que se va a arrepentir de desafiarle y de abrir una nueva guerra.

Matilde le contaba a Atanasio que Victoria está convencida de que van a hacer el ridículo si se casan ahora que todo el valle está de luto por la muerte de Adriana. Y tras ello, la doncella trataba de hablar con Bárbara para saber su opinión.

Mientras, Martín se atrevía a desafiar de una vez por todas a Victoria tras dejar claro que se arrepiente cada día de haberse dejado manipular por ella y traicionar a su hermana. Paralelamente, Martín y Francisco se sinceraban sobre sus sentimientos, mientras Amadeo creía que su hermana Eva esconde algo.

Dámaso le preguntaba a Victoria con quién le hubiera gustado tener más hijos si con él o con José Luis. Y Mercedes no dudaba en hablar con Luisa para pedirle explicaciones por su desaparición sin haberle pedido permiso mientras que Rafael le confesaba a su tía que jamás había sabido lo que es el dolor como ahora que ha perdido al amor de su vida y que es incapaz de poder estar con su hija sin pensar en ella.

Llegaba una misiva a nombre de Luisa, que además insistía en saber toda la verdad sobre el parto de Adriana y no dudaba en preguntarles a Pura y Petra por qué pasó con Aurora, la partera que tenía que haber acudido al parto de su amiga, y es que sospechaba que ambas siguen ocultándole algo.