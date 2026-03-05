'Valle Salvaje' se ha vestido de luto tras la trágica muerte de Adriana. Una pérdida que ha provocado la indignación de los fans de la serie por repetirse la misma historia que pasó con Jana en 'La Promesa' y que deja desolados a Rafael, a sus hermanos Bárbara y Pedrito y a Luisa.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta y Braulio insistían en decirles tanto a José Luis como a Alejo que se van a quedar una larga temporada en el Valle. Y José Luis no duda en decirle a Enriqueta que se va a arrepentir de desafiarle y de abrir una nueva guerra.

Matilde le cuenta a Atanasio que Victoria está convencida de que van a hacer el ridículo si se casan ahora que todo el valle está de luto por la muerte de Adriana. Y tras ello, la doncella trata de hablar con Bárbara para saber su opinión.

Mientras, Martín se atreve a desafiar de una vez por todas a Victoria tras dejar claro que se arrepiente cada día de haberse dejado manipular por ella y traicionar a su hermana. Paralelamente, Martín y Francisco se sinceran sobre sus sentimientos, mientras Amadeo cree que Eva esconde algo.

Dámaso le pregunta a Victoria con quién le hubiera gustado tener más hijos si con él o con José Luis. Y Mercedes no duda en hablar con Luisa para pedirle explicaciones por su desaparición sin haberle pedido permiso mientras que Rafael le confiesa a su tía que jamás había sabido lo que es el dolor como ahora que ha perdido al amor de su vida.

Llega una misiva a nombre de Luisa, que además insiste en saber toda la verdad sobre el parto de Adriana y no duda en preguntarles a Pura y Petra por qué pasó con Aurora, la partera que tenía que haber acudido al parto de su amiga, y es que sospecha que ambas ocultan algo.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde seguía con su enfrentamiento con Victoria, que llamaba a Martín para que se atreva a negar delante de ella que traicionó a su hermana y que fue él quién destapó lo de su boda secreta con Atanasio.

Asimismo, Matilde no dudaba en hablar con Dámaso para mostrarle la crueldad que tuvo Victoria con Gaspar tras vivir toda su vida sin el amor de su madre y sin tener un bonito recuerdo de ella.

Enriqueta le decía a Alejo que su tío murió asesinado tras recibir una espada en el pecho por parte de alguien cobarde y que sigue libre. Asimismo, Enriqueta no dudaba en desafiar a José Luis y le anunciaba que ha decidido quedarse con Braulio en la casa Grande.

Mientras, Bárbara hablaba con Alejo de la apatía de Rafael con su hija. Por su parte, Alejo volvía a decirle a Luisa que es incapaz de olvidarse de lo que siente por ella.

Y Mercedes se preocupaba por la desaparición de Luisa y trata de saber su paradero preguntándole a Pepa, quien decidía mentirla para justificar la marcha de su hermana para buscar a Petra y Pura y saber la verdad sobre el hijo de Adriana.

Dámaso aparecía en la Casa Grande en el peor momento posible, para irritación de José Luis, que recibía no solo su provocación sino también la de alguien más que amenazaba con desestabilizarlo del todo.