'Valle Salvaje' se ha vestido de luto tras la trágica muerte de Adriana después de tener varios días en vilo a toda la familia con su sangrado. Una pérdida que ha provocado la indignación de los fans de la serie por repetirse la misma historia que pasó con Jana en 'La Promesa'.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde sigue con su enfrentamiento con Victoria, que llama a Martín para que se atreva a negar delante de ella que traicionó a su hermana y que fue él quién destapó lo de su boda secreta con Atanasio.

Asimismo, Matilde no duda en hablar con Dámaso para mostrarle la crueldad que tuvo Victoria con Gaspar tras vivir toda su vida sin el amor de su madre y sin tener un bonito recuerdo de ella.

Enriqueta le dice a Alejo que su tío murió asesinado tras recibir una espada en el pecho por parte de alguien cobarde y que sigue libre. Asimismo, Enriqueta no duda en desafiar a José Luis y le anuncia que ha decidido quedarse con Braulio en la casa Grande.

Mientras, Bárbara habla con Alejo de la apatía de Rafael con su hija. Por su parte, Alejo vuelve a decirle a Luisa que es incapaz de olvidarse de lo que siente por ella. Y Mercedes se preocupa por la desaparición de Luisa y trata de saber su paradero preguntándole a Pepa, quien decide mentirla para justificar la marcha de su hermana para buscar a Petra y Pura y saber la verdad sobre el hijo de Adriana.

Dámaso aparece en la Casa Grande en el peor momento posible, para irritación de José Luis, que recibe no solo su provocación… sino también la de alguien más que amenaza con desestabilizarlo del todo.

Petra, Pura y Luisa en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso le recordaba a Victoria que ella siempre ha sido una mujer muy lista y que debe seguir de su lado en todo su plan para acabar con José Luis si no quiere tener problemas.

Enriqueta tiene claro que en la Casa Grande están escondiendo algo sobre la muerte del padre de Braulio y por ello ambos llegaban a la conclusión de que deben permanecer allí pese a que José Luis les haya pedido que se vayan. Y mientras, Dámaso entraba en juego y trataba de ganarse a Enriqueta.

Atanasio no dudaba en hablar con Martín para dejarle claro que Matilde se siente muy mal por haber desconfiado de él. Por su parte, Mercedes le decía a Matilde que debe cambiar de estrategia tras comprobar que Victoria es aún más manipuladora y rastrera de lo que pensaba.

Luisa le dejaba claro a Pepa que va a descubrir si Adriana tuvo un niño como ella sospecha y que nadie le va a convencer de lo contrario. Y tras ello, la doncella llegaba a la casa de Petra y Pura para tratar de conocer toda la verdad de lo que sucedió aquella noche.