'Valle Salvaje' se ha vestido de luto tras la trágica muerte de Adriana después de tener varios días en vilo a toda la familia con su sangrado. Una pérdida que ha provocado la indignación de los fans de la serie por repetirse la misma historia que pasó con Jana en 'La Promesa'.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso le recuerda a Victoria que ella siempre ha sido una mujer muy lista y que debe seguir de su lado en todo su plan para acabar con José Luis si no quiere tener problemas.

Enriqueta tiene claro que en la Casa Grande están escondiendo algo sobre la muerte del padre de Braulio y por ello ambos llegan a la conclusión de que deben permanecer allí pese a que José Luis les haya pedido que se vayan. Y mientras, Dámaso entra en juego y trata de ganarse a Enriqueta.

Atanasio no duda en hablar con Martín para dejarle claro que Matilde se siente muy mal por haber desconfiado de él. Por su parte, Mercedes le dice a Matilde que debe cambiar de estrategia tras comprobar que Victoria es aún más manipuladora y rastrera de lo que pensaba.

Luisa le deja claro a Pepa que va a descubrir si Adriana tuvo un niño como ella sospecha y que nadie le va a convencer de lo contrario. Y tras ello, la doncella llega a la casa de Petra y Pura para tratar de conocer toda la verdad de lo que sucedió aquella noche.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde no dudaba en hablar con Martín tras enterarse por Victoria de la traición de su hermano y le reconocía que le ha dado donde más le puede doler.

Paralelamente, Francisco trataba de preguntarle a Pepa si sigue enamorada de Martín para poder seguir adelante con su relación o no y no entrometerse entre ambos.

Mercedes le decía a Dámaso que tras la muerte de Adriana no se siente con fuerzas para seguir adelante con su plan de venganza contra José Luis y Victoria. Mientras, Victoria le aseguraba a Bárbara que si ella o Pedrito la necesitan les tiene de su lado.

Alejo hablaba con José Luis sobre la amenaza de Enriqueta de no abandonar el Valle y le pedía a su padre actuar para evitar que su primo Braulio siga acusando a su hermano Rafael de ser el asesino de su padre. Tras ello, José Luis insistía a Enriqueta y Braulio que por favor abandonen la Casa Grande y vuelvan a su casa porque necesitan llorar la muerte de Adriana en la intimidad.

Luisa trataba de hablar con Rafael para que se reponga de la muerte de Adriana por el bien de su hija. Mientras, Alejo le reconocía a su ex pareja que ya no sabe cómo ayudar a su hermano a salir de la crisis en la que se encuentra.

Por otro lado, Luisa confesaba a Bárbara sus más profundas sospechas sobre lo que sucedió el día del parto de Adriana con el bebé dejándola completamente descolocada.

Mientras, en la cocina de la Casa Grande, Eva desaparecía durante todo el día. Amadeo asumía sus tareas, pero nadie sabe de su paradero y si volverá pronto o no. Y Martín y Amadeo plantean ponerlo en conocimiento de las autoridades porque lleva mucho tiempo fuera de la casa.