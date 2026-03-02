'Valle Salvaje' se ha vestido de luto tras la trágica muerte de Adriana después de tener varios días en vilo a toda la familia con su sangrado. Una pérdida que ha provocado la indignación de los fans de la serie por repetirse la misma historia que pasó con Jana en 'La Promesa'.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde no duda en hablar con Martín tras enterarse por Victoria de la traición de su hermano y le reconoce que le ha dado donde más le puede doler.

Paralelamente, Francisco trata de preguntarle a Pepa si sigue enamorada de Martín para poder seguir adelante con su relación o no y no entrometerse entre ambos.

Mercedes le dice a Dámaso que tras la muerte de Adriana no se siente con fuerzas para seguir adelante con su plan de venganza contra José Luis y Victoria. Mientras, Victoria le asegura a Bárbara que si ella o Pedrito la necesitan les tiene de su lado.

Alejo habla con José Luis sobre la amenaza de Enriqueta de no abandonar el Valle y le pide a su padre actuar para evitar que su primo Braulio siga acusando a su hermano Rafael de ser el asesino de su padre.

Luisa trata de hablar con Rafael para que se reponga de la muerte de Adriana por el bien de su hija. Mientras, Alejo le reconoce a su ex pareja que ya no sabe cómo ayudar a su hermano a salir de la crisis en la que se encuentra.

Por otro lado, Luisa confiesa a Bárbara sus más profundas sospechas sobre lo que sucedió el día del parto de Adriana con el bebé, pero ¿estará la Salcedo dispuesta a creerlas o pensará que la criada se aferra a una ilusión imposible?

Mientras, en la cocina de la Casa Grande, Eva desaparece durante todo el día. Amadeo asume sus tareas, pero ¿dónde está su hermana? ¿Volverá?

Martín, Amadeo y Eva en el capítulo 366 de 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio trató de saber si Mercedes sabe el motivo por el que José Luis renunció a su ducado siendo lo que más quería y los extraños movimientos del ya es duque en favor de Rafael y de Adriana antes de su muerte.

Francisco no dudó en decirle a Pepa que sabe que está con él para darle celos a Martín y que termine volviendo con ella. Por su parte, Matilde estaba completamente rota tras saber que fue Martín quién le traicionó con Victoria y quién provocó que no se pudieran casar.

Alejo le dejó bien claro a Enriqueta que no va a dejar que Braulio pueda seguir con sus acusaciones hacia Rafael ahora que ha perdido a su mujer y la madre de su hijo.

Pura descubría que Adriana ha muerto y no dudaba en contárselo a Petra y esta dejaba entrever que quizás tendrían que revelar toda la verdad de lo que sucedió en el parto de la Salcedo. Y es que ambas participaron en el cambiazo del hijo de Adriana por otra niña.

Mientras Luisa prometía ante su lápida que va a luchar por descubrir si María es su hija o si le robaron a su hijo tal y como sospecha después de haber escuchado decir a la partera de que había sido un niño.