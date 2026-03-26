'Allá Tú' comunica dos bajas de última hora entre sus concursantes y vive algo insólito en pleno cambio de etapa

Tras renovar en la parrilla de Telecinco hasta el verano después de su ascenso en audiencias y haber marcado récords históricos en los últimos días, 'Allá tú' ha iniciado este jueves una nueva etapa en la cadena de Mediaset con un nuevo premio máximo de 150.000 euros subiendo así la cantidad en 50.000 euros de su caja más alta.

"Ya nunca más podremos ganar aquí hasta 100.000 euros. La familia de 'Allá tú' está creciendo gracias a vosotros y también crece nuestro panel. A partir de ahora podremos ganar 150.000 euros. Está la banquera sin dormir", empezaba diciendo Juanra Bonet al arrancar el programa.

Justo después, el presentador anunciaba varias bajas en el equipo de concursantes de 'Allá tú'. Por un lado, daba la bienvenida a Chino de Madrid, que llegaba para ocupar el hueco que dejó Álvaro de Ceuta tras su salida en el programa anterior.

Pero además, dos concursantes han tenido que abandonar sus atriles por cuestiones personales y han sido sustituidos por dos nuevos aspirantes a ganar la caja de 150.000 euros. Así, Conchi de Zaragoza deja el concurso de Telecinco y su lugar lo ha ocupado Luisa de Sevilla. "Tengo 63 años, soy auxiliar de farmacia aunque no ejerzo porque estoy prejubilada y tengo muchas ganas de divertirme", explicaba la nueva.

Y por otro lado, Bea de Asturias también ha tenido que abandonar su puesto en 'Allá tú' siendo relevada por un paisano: Martín. "Encantado de estar aquí. Soy técnico de gestión y comunicación de marketing y estudiante de psicología a distancia", expresaba el nuevo aspirante.

Martín llega a 'Allá tú' y sale a concursar en su primer día

Lo que ninguno esperaba es que precisamente iba a ser Martín de Asturias el concursante que salía a la mesa. "Este programa es mágico, es puro azar. Muchas veces puede ser que estés 50 y pico programas y no juegues como Eliana, pero otras veces los sorteos son lo que son y una persona que acaba de llegar puede jugar y esto es lo que va a ocurrir hoy", revelaba Juanra Bonet.

Así, tras llegar a 'Allá tú' para sustituir a Bea, Martín se ha enfrentado a la banquera para llevarse el máximo dinero posible. De esta manera, el asturiano ha llegado al concurso para marcharse el mismo día sin poder disfrutar casi la experiencia. Y para acompañarle, el concursante ha recibido la visita y ayuda de Claudia, una amiga del instituto.