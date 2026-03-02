Alejandra Rubio no teme represalias y se encara con Patricia Pardo en Telecinco: "Es un delito muy grave"

Tras interrumpir la entrevista de Carlo Costanzia en 'De viernes' para arremeter contra Antonio Rossi, Alejandra Rubio ha acudido a 'Vamos a ver' este lunes dispuesta a compartir su versión de lo ocurrido. Sin embargo, ha terminado plantándose contra Patricia Pardo por lo que ha llegado a insinuar en defensa de su compañero, negando de lleno que su juicio en esta situación esté nublado porque "le afecta lo personal".

"Alejandra, antes de la pausa, veíamos esos fragmentos de la entrevista de Carlo Costanzia, que quiso desmontar a Laura Matamoros y dejó muy claro que no hubo coacción, ni presiones, ni mucho menos, malos tratos, pero en un momento dado tu decides intervenir y entras por teléfono después de escuchar una afirmación de Antonio Rossi, ¿quiéres precisar algo más?", le preguntaba la conductora del espacio de Telecinco nada más recibir a la hija de Terelu Campos.

Así, al igual que hizo durante el pasado viernes, Alejandra Rubio no ha dudado en disparar contra el periodista. "Sí, que lo que dice Antonio no es así", ha insistido. "Yo ya lo dije cuando entré por teléfono. Tengo una conversación con él en publicidad, no solo estaba él, estaba muchísima gente. A ver, llevo ya tiempo trabajando aquí y si yo no quiero que se sepa algo no lo digo, porque ya sabemos todos cómo funciona esto", continuaba explicando la televisiva.

"Él es periodista". Patricia Pardo frena en seco a Alejandra Rubio tras sus ataques a Antonio Rossi. Una reivindicación del oficio frente a las acusaciones de la hija de Terelu que ha dejado a todo el plató de #VamosAVer de un solo lado.#PatriciaPardo #VibrasEnCorte #Telecinco pic.twitter.com/f1R90Gx215 — Vibras en Corte (@VibrasenCorte) March 2, 2026

"Yo, todo lo que le dije a Antonio Rossi fue la verdad. La verdad de lo que yo viví con las consecuencias de que él lo pudiera decir, las consecuencias de que él malinterprete mis palabras. Yo le digo: 'Antonio, deja de decir por favor que Carlo persigue a Laura, que es un delito muy grave porque yo estaba al teléfono con Carlo cuando se la encuentra y es la realidad", ha aclarado la colaboradora de 'Vamos a ver'.

"Estoy al teléfono con Laura cuando él se encuentra con Laura y yo le digo a Carlo, que es la realidad… Esto no lo había contado porque tampoco me parecía, vete a hablar con ella. Si está ahí, ve a hablar con ella y aprovecha y Antonio interpreta que yo estoy al teléfono con Carlo todavía cuando habla con Laura. Me parece como muy surrealista", continuaba explicando Alejandra Rubio.

Sin embargo, su versión de los hechos no ha convencido demasiado a Patricia Pardo y compañía, que no han dudado en defender a su compañero. "Me extraña tanto que con lo profesional que se haya equivocado y haya tergiversado lo que ha escuchado, de verdad, que lo pongo en duda, me vas a perdonar, porque Antonio es un profesional brillante y dudo mucho que patine con estas informaciones", destacaba la presentadora.

"Antonio Rossi es el odiador número uno de mi familia, perdóname, no me sorprende absolutamente nada", denunciaba acto seguido Alejandra Rubio, sin dejar terminar a la conductora de 'Vamos a ver'. "De hecho, en esa conversación… Estoy siendo muy buena persona y fiel a mis valores, a cómo soy yo, nunca voy a contar determinadas cosas que se hablan en esa conversación", ha llegado a señalar la televisiva.

"También te digo, hay que ser poco… para arriesgarse a que yo lo pueda contar alguna vez, cosas que se dicen en esa conversación. De hecho, yo, hay cosas que no me cayo que él me admite que Laura y su representante le llaman previo a la entrevista para que se ponga de su lado, por eso él tiene esa actitud", insistía la sobrina de Carmen Borrego, denunciando las mentiras del periodista en 'De viernes'.

"Por eso se levanta y hace todo el show que hace y poco más, que Antonio Rossi me acaba dando la razón cuando yo tengo esa conversación con él", ha insistido Alejandra Rubio. "Llego a casa y le digo a Carlo que he hablado con Antonio y creo que ha entendido las cosas o eso es lo que me ha dado a entender y que iba a ir más a favor de Carlo y en otra línea. Y claro, cuando yo le veo en 'De Viernes', me sorprende su actitud", continuaba relatando sin convencer demasiado a sus compañeros.

No ha sido hasta que ha escuchado a varios de sus compañeros cuestionar esa actitud de Antonio Rossi cuando la hija de Terelu Campos ha terminado de estallar. "Y yo, ¿cómo soy? Voy de frente", señalaba la pareja de Carlo Costanzia. "Antonio Rossi es periodista. Tú tienes tu verdad y te afecta a lo personal, a Antonio Rossi, no. Lo siento, pero es que es así. ¿En qué beneficia a Antonio Rossi que tergiverse una cosa que tú le has contado? ¡Todo lo contrario!", sentenciaba entonces Patricia Pardo.

"Él me da a entender que ha montado todo esto por dinero y por otra serie de cosas que se hablan en la conversación que no voy a sacar. Fin del asunto", señalaba Alejandra Rubio de forma tajante en un intento de zanjar el tema de la tertulia. "Pero va con datos Alejandra. Es un periodista brillante y si te ataca, según tú, es porque está bien respaldado", ha vuelto a señalar la presentadora. "Me estás atacando a mí, porque igual que le estás creyendo a él, a mí no me estás dando el beneficio de la duda", ha denunciado la televisiva para acabar.