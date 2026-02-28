Los Gemeliers reaparecen así en 'De Viernes': destapan las secuelas de la agresión y su miedo a represalias

Los hermanos Jesús y Daniel Oviedo, popularmente conocidos como Los Gemeliers, se encuentran atravesando uno de los momentos más complicados de su vida. Los cantantes, y actuales participantes de 'Decomasters', se sentaron la pasada noche '¡De viernes!', una semana después de sufrir una brutal paliza a la salida de una discoteca madrileña.

Los artistas festejaban el pasado viernes su cumpleaños en una conocida discoteca de la capital cuando, a la salida del local, ellos y sus novias fueron atacados brutalmente. Los cuatro acabaron ingresados en el madrileño hospital Gregorio Marañón. La agresión fue perpetrada por un grupo de chicos que les golpearon mientras proferían insultos homófobos. Incluso les llegaron a rociar con spray pimienta, lo que es considerado un delito.

Tras haber recibido el alta, los Gemeliers han visitado el programa nocturno de Telecinco para relatar con imágenes y vídeos exclusivos lo sucedido siete días antes. "Estas personas vienen detrás nuestra. Nuestros amigos iban en un taxi, uno estaba ya dentro y, no sé en qué momento, lo sacan. Segundos más tarde, lo único que escucho es: 'Vamos a por esos maricones de mierda'", explica Jesús.

"Somos bastante pacíficos. Estamos acostumbrados a recibir ese tipo de insultos y nunca entramos al trapo", aseguran. Según siguió contando Jesús, "uno de mis amigos intenta frenarlos y se enzarzan con él: lo tiran al suelo, le pagan patadas, le pisan la cabeza…". El cantante agradecía a su novia por haber sacado el móvil para grabar todo lo sucedido.

Los Gemeliers relatan las secuelas que sufren tras el brutal ataque

De hecho, cuenta que la chica también fue víctima del ataque de estos energúmenos: "Ella intenta ponerse encima de mi amigo para evitar que le golpeen, pensando que no se iban a atrever a tocarla a ella. No fue así, se enzarzaron con ella también. Le golpearon en la barriga a los insulto de 'zorra, te vamos a matar'. Se asustó tanto que se orinó encima".

En en ese momento cuando Jesús decidió intervenir en la pelea, al comprobar que la situación se estaba yendo de madre: "Soy un tío muy pacífico y le pregunté al chico: '¿Qué está pasando?'. Y ese chico a quemarropa me echó el gas pimienta en los ojos, sin mediar palabra. Fue reiteradas veces. El spray de pimienta es uno de los dolores más intensos que he vivido nunca, fue a pocos centímetros de la vista", cuenta la mitad de los Gemeliers.

Esto le ha generado numerosas secuelas: "Estoy recién operado, he pasado por especialistas. No veo igual que antes, está claro. Ya tengo un diagnóstico y tratamiento. El gas pimienta no es letal, en principio no deja secuelas, pero intervienen muchos factores. Esta persona que me echó el gas no sabe cómo va a reaccionar mi cuerpo. Es evidente que me va a traer secuelas".

Por su parte, Daniel, se rompió al explicar la situación en la que se encontró a su hermano: "Él salió un minuto antes que yo. A los pocos segundos me dicen: 'Corred, que a tu hermano lo han gaseado'. Cuando llego me encuentro una nube de gas y veo a mi hermano pidiendo ayuda en una situación horrible. Lo primero que hago es agarrarme a mi hermano".

Los cantantes temen represalias: "Estoy teniendo pesadillas"

Aparte de las secuelas físicas, los Gemeliers reconocían que las secuelas psicológicas eran casi peores, pues temen que puede haber venganza: "No descarto ninguna posibilidad, estoy teniendo pesadillas que hace tiempo que no tenía. Es evidente que salimos en televisión, me siento observado, estoy seguro de que estas personas están viendo la televisión. No sé qué puede pasar, si va a haber ajuste de cuentas…", aseguraba Jesús.

Además, se mostraron muy emocionados al mandar un mensaje a su madre: "Te quiero con mi alma. Sé que te pones muy nerviosa, que somos tus pollitos, pero no te preocupes que va a haber justicia". "No he sido capaz de tener una llamada con ella y contarle la verdad. Ha estado con nosotros y ahora me está viendo", aseguraban los Gemeliers antes de marcharse del programa con la esperanza de que se haga justicia.