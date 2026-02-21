Última hora sobre Jesús y Daniel Oviedo, Gemeliers, hospitalizados tras una grave agresión en grupo

Este sábado, 21 de febrero, Jorge Moreno ha irrumpido en el plató de 'Fiesta' con una impactante última hora. Los protagonistas de esta exclusiva han sido el dúo musical 'Gemeliers', formado por los hermanos Jesús y Daniel Oviedo, quienes han sido víctimas de una brutal agresión a la salida de una discoteca madrileña.

Así ha explicado los hechos el reportero del programa de Telecinco: "Jesús y Daniel estaban celebrando su cumpleaños en la discoteca Bandido cuando, a la salida, unos desconocidos agredieron tanto a los artistas como a sus novias". Los cuatro están actualmente ingresados en el hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Según Jorge Moreno, los 'Gemeliers', actualmente concursantes de 'DecoMasters' en TVE, sufrieron el ataque de un grupo de chicos que la emprendieron a golpes e insultos homófobos contra ellos: "Estos chicos estaban en un coche cuando comenzaron a proferirles insultos, muchos de ellos homófobos. Los agresores se bajaron del automóvil y empezaron a agredirles llegando incluso a rociarles con un spray de pimienta, algo que está prohibido porque está considerado como arma".

Los agresores de los Gemeliers ya están identificados

Tras los hechos, se activó el protocolo correspondiente: "Hay parte médico, hay parte policial". De esta forma, el periodista de Mediaset ha confirmado que la policía tomó declaración tanto a los cantantes como a los demás afectados. Entre ellos, sus novias, también agredidas.

Tras recopilar más datos sobre el suceso, Jorge Moreno volvía a intervenir en el plató de 'Fiesta' para informar a sus compañeros de la última hora: "La policía ya tiene identificados a los presuntos agresores".

"Hay imágenes de la agresión y son brutales. Me dicen que en un momento hay hasta cinco personas dándole patadas a un amigo de Daniel y Jesús. Los hermanos están convencidos de que estas personas estaban observándoles y que habían salido 'a la caza del famoso'", ha explicado el periodista, quien también asegura que en estos momentos los 'Gemeliers' estaban interponiendo la denuncia contra estas personas a las que los agentes ya tienen "perfectamente identificadas".

Jorge Moreno también ha detallado cómo se encuentran los cantantes andaluces. Según sus palabras, están "bastante asustados", aunque físicamente se encuentran relativamente bien. Entre los asistentes al 26 cumpleaños de los jóvenes se encontraba Alejandra Rubio, como se puede comprobar por los stories compartidos por los demás invitados. Primero, todos ellos celebraron el cumpleaños en un restaurante y, posteriormente, se trasladaron a la discoteca donde se produjeron los hechos.