Tras recibir a Juan Dávila y cerrar la noche con la actuación de Tony Grox y Lucycalys, 'La Revuelta' regresa este jueves para despedir la semana por todo lo alto. David Broncano se reencontró con el cómico para descubrir todos los detalles de su nueva película 'Castigo divino', mientras que la recta final de la emisión quedó reservada para el dúo gaditano, que interpretó en directo el tema ganador del Benidorm Fest 2026, 'T amaré'.

La visita del dúo de artistas y el actor se tradujo en un 10.4% de share y 1.336.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 15.8% de share y 2.025.000 espectadores gracias a su entrevista a Emiliano García-Page. Por su parte, 'First Dates' se conformó en el access prime time de Telecinco con un 8.2% de cuota de pantalla y 1.044.000 seguidores.

Hijos de la ruina y Jacob Petrus, los invitados de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy jueves, 19 de febrero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Elena Furiase, que regresa al espacio de Antena 3 para desvelar todos los detalles de su nueva película 'La boda', que se estrenará en cines este mismo viernes 20 de febrero. Por su parte, David Broncano recibirá a Hijos de la ruina y Jacob Petrus.

El presentador de 'Aquí la tierra' acudirá a 'La Revuelta' por primera vez este jueves tras varias semanas marcadas por el adverso temporal en toda España cargado de borrascas en el que el espacio de TVE ha cobrado un especial protagonismo al informar sobre la última hora sobre las zonas afectadas por las lluvias.

Broncano: "Hoy viene una de las personas más queridas de TVE".



Efectivamente, ¡@jacobpetrus_tve estará esta noche en #LaRevuelta!🌱



También visitan el programa los raperos @NatosyWaor y @Recycled_J.🎤



A las 21:40h en La 1 y en @rtveplay 👉 https://t.co/2i5khokiDJ pic.twitter.com/zpvE7c9SoP — La 1 (@La1_tve) February 19, 2026

Por otra parte, el supergrupo de rap español conformado por el dúo Natos y Waor junto a Recycled J visitará a David Broncano casi un mes después de la publicación de 'Hijos de la Ruina Vol.4', su último álbum de estudio en el que han vuelto a cruzar sus caminos musicales casi cinco años después de su último trabajo, además de anunciar una gira de conciertos para este 2026.