Nuria Roca, sin medias tintas, se moja sobre lo de Sarah Santaolalla y Rosa Belmonte y lo tilda de "aberración"

Nuria Roca ha querido pronunciarse en sus redes sociales sobre el ataque machista de Rosa Belmonte a Sarah Santaolalla el pasado martes en 'El Hormiguero'. Y la presentadora y habitual colaboradora de Pablo Motos ha sido muy clara en su posicionamiento.

De primeras, Nuria Roca asegura que aunque no le gusta meterse en charcos que no le pertenecen, en este caso considera que es algo que le toca muy de cerca al haberse producido en el programa en el que ella misma colabora y en una tertulia en la que estaba su marido presente.

"Me parece una aberración y una humillación por la cual hay que pedir perdón. Creo que está absolutamente fuera de lugar y creo que no corresponde. En el momento en el que estamos, cosas así lo que hacen es que retrocedamos en lo que hemos avanzado", empieza defendiendo de forma rotunda Nuria Roca posicionándose en este caso con Sarah Santaolalla y cuestionando lo que dijo Rosa Belmonte de ella al referirse como "mitad tonta, mitad tetas".

Nuria Roca, tras calificar lo ocurrido en 'El Hormiguero' de "aberración y humillación", cree que "se está cometiendo una enorme injusticia"

Tras ello, Nuria Roca asegura que cuando una polémica le salpica a su marido, Juan del Val, tiene que pronunciarse y ser muy clara. "En este caso sí, porque cuando se está acusando a alguien de machista, y yo con Juan llevo viviendo 28 años bajo el mismo techo y durmiendo todas las noches con él, evidentemente a mí me toca", prosigue diciendo la presentadora.

"Esto no es cierto. Por supuesto que no es cierto. Pero es que además creo que se está cometiendo una enorme injusticia. Cuando Rosa Belmonte hace este comentario completamente desafortunado y fuera de lugar en 'El Hormiguero', Juan está en el mismo plano de Rosa sonríe y no sonríe de manera cómplice, lo hace de manera incómoda porque en ese momento en directo que es muy consciente de lo que está sucediendo piensa que no quiere dejar mal a Rosa y que se cree un cisma en la tertulia y que perjudique y que quien tenga que pedir perdón que lo pida", defiende la colaboradora de 'El Hormiguero'.

En ese sentido, Nuria Roca deja claro que todos los que tienen a Juan del Val en el punto de mira se aprovechan de la mínima excusa para atacarle y crear un perfil "absolutamente machista" para verter todo el odio hacia él. "Me parece tan injusto, tan terrible que por supuesto me tengo que pronunciar antes de que nadie me pregunte. Me parece tan terrible todo el odio que llevan algunas personas dentro, entre ellas con ese comentario Rosa Belmonte hacia Sarah Santaolalla, que deberíamos hacer todos una reflexión sobre lo que está pasando", asevera.

"Cuando se critica este tipo de actitudes y generar violencia verbal televisiva, dialéctica de debate, cuando eso se critica no fomentarlo y no volcarlo sobre otra persona solamente porque no opine de la misma manera que nosotros, que es lo que me llama poderosamente. El que es víctima de un acoso es víctima independientemente de lo que piense. Juan lo ha sido muchas veces y ahí es donde creo que pecamos y somos tremendamente hipócritas porque solo vemos la violencia cuando nos toca en nuestro lado y en el de enfrente no", sentencia Roca.

Asimismo, Nuria Roca recalca que jamás ha visto una actitud machista en Juan del Val en los 28 años que llevan juntos. "Jamás ni por su parte hacia nosotros ni hacia nadie que yo haya visto. Y esto me parece tan injusto así que a todos los que volcáis ese odio os voy a retar a que por favor si tenéis un fragmento de una entrevista, un debate que la hagáis pública. Porque no he visto ni una sola frase salida de la boca de Juan que sea machista, todo lo contrario, él ha hecho que yo sea mucho más feminista de lo que ya era", incide.