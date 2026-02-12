Nombran a Ana Rosa en 'Y ahora Sonsoles' y un micro abierto capta a Isabel Rábago lanzando este dardo

No es la primera vez y posiblemente no será la última que en 'Y ahora Sonsoles' alguien alude a Ana Rosa Quintana y a su programa en Telecinco. Eso es lo que ha sucedido este miércoles con dos invitados que aludían a la competencia y que llevaba a que Isabel Rábago no se reprimiera lo que pensaba de su ex jefa.

Así, Sonsoles Ónega conectaba con Florinda, una mujer víctima de una estafa del amor que supuestamente ahora ha sido la estafadora, y con Óscar Ramos, la víctima que ahora acusa a Florinda de haberle engañado. El programa de Antena 3 les convocó para que ambos pudieran debatir y aclarar el asunto.

De primeras, Sonsoles Ónega explicaba como Florinda pasó de estafada a estafadora para poder pagar los más de 100.000 euros que le pedía un militar con el que supuestamente había entablado una relación. La mujer señalaba que ha pasado seis meses en la cárcel y que le ha tocado compartir módulo con asesinas, drogadictas y esquizofrénicas. "Hombre es que no estamos en un resort Florinda, estamos en la cárcel", le replicaba Sonsoles.

Tras ello, la comunicadora de Atresmedia conectaba con Óscar Ramos para que ambos dieran sus puntos de vista. "Cuidadito con decir lo de la palabra estafa eh", advertía Florinda mientras Isabel Rábago pedía que no se fuera por las ramas porque no se estaba enterando de nada. "No pasa nada por decir estafa, es una definición", defendía la colaboradora.

Y cuando Óscar trataba de exponer lo sucedido, Florinda no paraba de interrumpirle llevando a Sonsoles a pedir que le bajaran el micrófono a la mujer. Después, era ella quién tomaba la palabra para contestar al hombre que la acusa de haberle estafado. "Eso no es así exactamente", aseveraba Óscar. "No es así, no, lo has dicho en 'El programa de Ana Rosa'", le recordaba Florinda.

Era entonces cuando Isabel Rábago soltaba sin ningún miramiento que "no nos interesa ese programa". Y es que hay que recordar que la periodista tiene pendiente un juicio contra Mediaset y Unicorn Content por despido improcedente después de que hace un año la echaran de su puesto en 'Vamos a ver'.