Manu Pascual rompe su silencio tras el bote de 'Pasapalabra' y hace ruido con sus palabras sobre Hacienda

Manu Pascual ha concedido una entrevista a El Español unos días después de caer 'derrotado' en 'Pasapalabra' frente a Rosa Rodríguez, su contrincante durante 307 programas y vigente ganadora del mayor bote de la historia del concurso: 2.716.000 euros.

En declaraciones al citado medio, el joven madrileño, que pulverizó el récord de permanencia con más de 400 emisiones, asegura que el triunfo de Rosa no lo siente como una pérdida para él: "Es un dinero que nunca ha sido mío. No lo he perdido como tal porque nunca fue mío".

Además, Manu Pascual hace una lectura positiva porque se ha llevado "un buen pico" por todos los roscos ganados. Efectivamente, el psicólogo se lleva una cantidad de dinero nada desdeñable: 270.600 euros (brutos) acumulados a lo largo de los casi dos años que ha permanecido en 'Pasapalabra'.

Un buen pellizco que consuela la tristeza de haberse quedado a las puertas. No obstante, hay que decir que Manu no se librará de tributar y perderá 105.643,60 euros de impuestos en favor de Hacienda entre el tipo estatal de 20,6% (55.267 euros) y el tipo autonómico de 18,8% (50.375 euros). Por tanto, se quedará realmente con 164.956,4 euros netos.

Un ingreso que invertirá "en educación": "Quiero hacer más másteres relacionados con lo mío (la psicología) y, lamentablemente, cuestan mucho dinero. Así que, una parte va a ser para formarme, otra para algún viajecito que me haga de capricho y el resto lo ahorraré, que la vida está muy dura", declara en esa entrevista.

Entretanto, se alinea a las recientes palabras de Orestes Barbero instando a aumentar los premios diarios con arreglo al IPC actual. "Lo que podías hacer con 1.200 euros en 2007 no es lo mismo que puedes hacer ahora, en 2026. A lo mejor sí que lo podrían ver de alguna manera", apunta Manu Pascual.

Manu Pascual: "Que se tribute más un premio que te has ganado estudiando que la lotería no es lo más igualitario"

Respecto a esa regla de oro que se contempla en las bases y que obliga a abandonar el concurso, el ya exparticipante es tajante: "La veo justa. Si no fuese por esa norma, yo probablemente no hubiera entrado porque a lo mejor seguiría Orestes. Entiendo perfectamente la norma. Me da pena haberme ido del programa, porque por mí seguiría todo lo que pudiese, pero entiendo y es normal que se haga por renovar caras. Como espectador también lo prefiero", valora.

Por último, hay que destacar la 'queja' que Manu Pascual ha expuesto acerca de la tributación a Hacienda, desmarcándose de algún modo de esa defensa a ultranza de Rosa Rodríguez: "Que se tribute más un premio que te has ganado estudiando que, por ejemplo, la lotería quizá no es lo más igualitario". "Pero cuando sales a concursar sabes lo que hay y cuentas con ello", añade.