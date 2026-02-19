Los tres potentes estrenos de RTVE para reforzar el prime time de La 1 en su programación del fin de semana

La 1 de TVE cuenta con tres grandes estrenos de cine y ficción para esta semana con los que se rearma en el prime time. El primero llega este mismo jueves con el estreno de la película 'Mala persona' protagonizada por Arturo Valls y Malena Alterio. Mientras que el fin de semana llegará el turno de 'El 47' y 'Anatomía de un instante'.

De esta manera, TVE apuesta por tres productos de ficción española para hacer frente a sus rivales en esta penúltima semana de febrero antes de la celebración de los Premios Goya el próximo 28 de febrero.

Como decimos este jueves, La 1 de TVE volverá a apostar por el ciclo "Somos cine" con el estreno de la película 'Mala persona' para hacer frente al segundo episodio de 'Perdiendo el juicio' en Antena 3, a 'Horizonte' en Cuatro, a la nueva gala de 'GH DÚO' en Telecinco y a la película 'Safe' en La Sexta.

'Mala persona' es una comedia protagonizada por Arturo Valls y Malena Alterio al frente de un amplio reparto en el que figuran otros rostros como Julián Villagrán, José Corbacho, Teresa Lozano, Sara Jiménez, Daniel Arias, Dafnis Balduz o Betsy Túrnez, entre otros.

Tras recibir una terrible noticia, Pepe decide pasarse al lado oscuro 😈 de la conducta humana para alejar a su familia y evitar su sufrimiento...



🎞️ 'Mala persona' - comedia protagonizada por Arturo Valls y Malena Alterio - este jueves después de 'La Revuelta' en @La1_tve. pic.twitter.com/UODyvIZ6LX — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 19, 2026

Sinopsis de 'Mala persona'

Pepe es la mejor persona del mundo, hasta que descubre que tiene una enfermedad terminal y que le quedan meses de vida. Para evitarle el sufrimiento a sus seres queridos, Pepe decide convertirse en la peor persona del mundo y así alejarlos de él para que no le echen de menos cuando muera.

El estreno de 'El 47', la gran apuesta para el sábado

El sábado 21 de febrero llegará el turno del estreno en televisión de una de las películas más premiadas por los Goya en los últimos años. A una semana de la celebración de la gala de los premios de nuestro cine, La 1 estrenará la cinta 'El 47', galardonada con 5 premios Goya como el premio a Mejor Película, Mejor Actor de Reparto para Salva Reina, Mejor Actriz de Reparto para Clara Segura así como los de Mejor dirección de producción y Mejores efectos especiales.

'El 47' se enfrentará por tanto en el prime time del sábado a una nueva entrega de 'Atrapa un millón' en Antena 3, a 'El Blockbuster' de Cuatro, a una nueva entrega de 'Got Talent' en Telecinco y a 'La Sexta Xplica' en La Sexta.

'El 47' es un drama dirigido por Marcel Barrena ('Mediterráneo') basado en hechos reales y protagonizado por Eduard Fernández, Clara Segura, Salva Reina, Zoe Bonafonte, Carlos Cuevas, Vicente Romero, Betsy Túrnez, Óscar de la Fuente, David Verdaguer o Pep Ferrer, entre otros.

¿Qué tengo que hacer yo para conseguir que llegue el autobús 🚍 a Torre Baró?



Basada en una historia real y ganadora de 5 Premios Goya .



🎞️ 'El 47', ESTRENO este sábado, 21 de febrero, a las 22h en @La1_tve. pic.twitter.com/ivsOidiIK4 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 19, 2026

Sinopsis de 'El 47'

"El 47" cuenta la historia de un acto de disidencia pacífica y el movimiento vecinal de base que en 1978 transformó Barcelona y cambió la imagen de sus suburbios para siempre. Manolo Vital era un conductor de autobús que se adueñó del bus de la línea 47 para desmontar una mentira que el Ayuntamiento se empeñaba en repetir: los autobuses no podían subir las cuestas del distrito de Torre Baró.

Un acto de rebeldía que demostró ser un catalizador para el cambio, de que las personas se enorgullecen de sus raíces, de una lucha del vecindario, de la clase trabajadora que ayudó a crear la Barcelona moderna de los años 70.

El estreno en abierto de 'Anatomía de un instante' en la víspera del 23-F

Y para acabar esta semana de estrenos, La 1 de TVE lanzará el domingo en la víspera del 45 aniversario del Golpe de Estado del 23-F la miniserie 'Anatomía de un instante', basada en la novela de Javier Cercas y que ya estrenó Movistar Plus+ con dirección de Alberto Rodríguez ('La isla mínima' y 'Grupo 7').

La 1 estrenará los cuatro episodios de esta miniserie el domingo a partir de las 22:00 horas frente a 'Una nueva vida' en Antena 3, 'Cuarto milenio' en Cuatro, 'GH DÚO: Cuentas pendientes' en Telecinco y una nueva entrega de 'Lo de Évole' en La Sexta con Juan José Millás.

Álvaro Morte, Eduard Fernández y Manolo Solo se convierten en la ficción en Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado, los únicos tres hombres que se mantuvieron sentados en sus asientos cuando Tejero, pistola en mano, entró en el Congreso de los Diputados hace ahora 45 años.

¡Quieto todo el mundo!



El origen de esta historia es la imagen de un instante.



📺 'Anatomía de un instante': disfruta de la miniserie completa este domingo, 22 de febrero, a las 22h en @La1_tve. https://t.co/TLiRSCZMVQ pic.twitter.com/kvhjivoUij — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 19, 2026

Sinopsis de 'Anatomía de un instante'

Partiendo del golpe de Estado del 23F, ‘Anatomía de un instante’ analiza la Transición Española. Lo hace a través de la figura de tres hombres que, mientras todos se agachaban para ponerse a salvo cuando Antonio Tejero irrumpió en el Congreso, se mantuvieron sentados: el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez; Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España; y Gutiérrez Mellado, vicepresidente Primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa.

A través de estos tres hombres que lideraron el paso a la democracia y de los tres principales cabecillas del golpe, Tejero, Milans y Armada, la serie relata la cadena de eventos y de tensiones que llevaron al país a estar a punto de volver al régimen militar anterior.