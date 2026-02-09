La novia de Manu da explicaciones por hacer esta alusión al bote de Rosa en 'Pasapalabra' que trae cola

Si bien la victoria de Rosa Rodríguez en 'Pasapalabra' no estuvo exenta de polémica por su pronunciación de la palabra que le otorgó el bote más alto de la historia del programa, la pareja de Manu Pascual no ha dudado en echar más leña al fuego desde sus redes. Tras publicar un mensaje que parecía poner el foco en el supuesto error de la ganadora del premio, la novia del joven se ha visto obligada a dar explicaciones sobre sus controvertidas palabras.

"Hola, soy Laura y el bote de Pasapalabra me lo he llevado yo. Eres increíble, Manu, te quiero", publicaba Laura, pareja del joven, pocas horas después de que el gran duelo entre la gallega y el madrileño llegase a su desenlace en el prime time de Antena 3. Un rosco final de alto voltaje que terminó inclinándose a favor de Rosa Rodríguez, que acertó la última letra del rosco con escasos segundos en su marcador.

La novia de Manu Pascual aclara su mensaje sobre la palabra que le dio la victoria a Rosa en 'Pasapalabra'

Pero las palabras de consuelo a Manu Pascual por haberse quedado rozando los 2.716.000 euros recibieron rápida respuesta por parte de los seguidores de 'Pasapalabra' en X. "Hombre, no, dos milloncetes son dos milloncetes", escribía un usuario a la joven con sorna, a lo que ella respondió con una frase que ha generado aún más controversia estos días. "Mira, no me toques la ‘Morral", contestó Laura haciendo referencia a la palabra que le dio la victoria a Rosa Rodríguez.

mira, no me toques la "Morral" 😂 — Laura (@laucrimi) February 6, 2026

Cabe destacar que los días después de la histórica victoria de la gallega en el concurso de Antena 3 han estado marcados por críticas de quiénes aseguran que Rosa no pronunció de forma correcta el apellido del jugador de la NFL, contestando 'Morell'. Y tras agitar la polémica en redes con su publicación, la pareja del exconcursante se ha visto obligada a tomar de nuevo su cuenta de X para aclarar el tono de su respuesta.

Hay gente que no está entendiendo la intención detrás de esto, Manu siempre hace juegos de palabras, solo era un guiño. ¡Hay que tomarse la vida con humor! https://t.co/mOa8TD4aJf — Laura (@laucrimi) February 7, 2026

"Hay gente que no está entendiendo la intención detrás de esto. Manu siempre hace juegos de palabras, solo era un guiño. ¡Hay que tomarse la vida con humor!", ha comenzado explicando la novia de Manu Pascual, negando cualquier tipo de dardo a Rosa Rodríguez. "No deben haber visto las magníficas despedidas de Manu de los invitados, porque es muy obvio que esa respuesta va por ahí", ha señalado otro usuario en bajo su explicación, un apunte que ella misma ha compartido con sus seguidores.