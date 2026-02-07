Rosa Rodríguez tiene que aclarar el porqué de estas palabras a Manu Pascual nada más ganar el bote de 'Pasapalabra'

Rosa Rodríguez se encuentra "en una nube" como así confesó en la entrevista que concedió a El Televisero horas después de hacerse con el bote más alto de la historia de 'Pasapalabra': "Todavía estoy procesando, ahora empiezo a ser un poco más consciente de todo lo que ha pasado y lo que está pasando. Pero aún tratando de asimilarlo todo".

En total, han sido 307 duelos apasionantes los que han disputado Manu Pascual y ella. Por eso, la euforia por haberse alzado con la victoria se combina con tristeza por concluir esa competición. ¿Cómo es su relación fuera de las cámaras? ¿Van a mantener el contacto ahora que sus vidas volverán a la normalidad? ¿Qué destacaría de él? De todo ello hemos preguntado a la gran protagonista del momento.

"Lo que más me ha gustado de compartir esta experiencia con él es que ha habido una relación, más que de rivalidad, de compañerismo, de acompañarnos en esta experiencia. Saber que tú quieres ganar el Rosco pero al mismo tiempo que estás con otra persona de grandísimo nivel", confiesa Rosa Rodríguez.

"Algo a destacar de nuestra experiencia es que en los 307 programas que hemos compartido nunca hemos tenido un gesto de desprecio ni de mal perder en ningún programa porque sabíamos que la competición era con uno mismo", subraya la concursante. "Y por eso a Manu le quiero dar, no sé si la enhorabuena, pero agradecerle por cómo se ha comportado también ese día después del Rosco y estos días que nos hemos visto, que ha sido un placer compartir esto con él y con su actitud tan positiva que me parece de admirar y agradecer", ensalza Rosa Rodríguez, que reitera que ha habido máximo respeto, compañerismo y cariño más que rivalidad.

Esto explica la primera y llamativa reacción de Rosa en cuanto Roberto Leal validó el acierto que le otorgó el bote de 2.716.000 euros: la filóloga se tapó la boca con las manos y le verbalizó un "lo siento" a Manu Pascual. Se trató de un gesto muy humano hacia él por el que fue preguntada durante su asistencia a 'Y ahora Sonsoles'.

La argentina admitió que, a la postre, sintió pena por su derrota, "pero tú también sabes que solo puede ganar uno". "Al final, esto es como en los deportes. Sin embargo, al mismo tiempo, el compañero que tienes al lado es la única persona que sabe exactamente por lo que tú estás pasando. Sabe exactamente lo que has sufrido, lo que has trabajado y lo que has pasado tanto antes de la participación con la preparación como en el concurso en sí. Entonces, claro, estoy contenta porque yo he conseguido resolver las 25 preguntas, pero también me digo: 'si yo lo he resuelto, significa que él también se tiene que ir y que ya no va a tener la oportunidad de ver si podía haber llegado también'", compartió.

"Por eso, lo primero que me sale es decirle: 'lo siento por haberlo hecho'", aclara. De hecho, reconoció que en la primera persona en la que pensó fue precisamente en Manu antes que en su familia. Por otro lado, Rosa Rodríguez reveló que, en los últimos meses, "estaba trabajando mucho psicológicamente el tema del final porque yo sabía que ganara o no el bote esto se iba a acabar y yo iba a tener que empezar mi vida después de 'Pasapalabra' y de cinco años girando alrededor del concurso". "Yo me había preparado para el final, por eso mi reacción es más de tristeza. Se me había quebrado la voz porque estaba triste y porque pensaba: 'se ha acabado'", explicó.