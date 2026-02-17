Jero Hernández, exconcursante de 'Pasapalabra', da una clave inequívoca tras ver ganar a Rosa Rodríguez

Tras poner fin a uno de los duelos más longevos de 'Pasapalabra' con la victoria de Rosa Rodríguez y la eliminación de Manu Pascual, el concurso de Antena 3 continúa recibiendo rostros en su plató en busca de conseguir un nuevo tándem que se juegue el rosco tarde tras tarde acumulando un bote tan histórico como el de 2,7 millones. Y en una reciente entrevista, Jero Hernández, concursante centenario del formato, ha reflexionado sobre la última ganadora y el nivel actual del concurso.

"Fue un momento muy emocionante. Todos los que hemos estado en ese atril, aunque no hayamos ganado el rosco, sabemos lo intensa que es la experiencia y más, como en el caso de Rosa, cuando alcanzas un objetivo al alcance de muy pocos", ha comenzado señalando el histórico de 'Pasapalabra' sobre lo que sintió desde casa ante la reciente victoria de la gallega, en una entrevista para La Gaceta. Cabe destacar que Hernández estuvo presente en dos etapas clave del concurso, sumando 241 entregas en total, más de 250 si se suman los especiales.

Jero Hernández sobre el nivel de Rosa Rodríguez y Manu Pascual en 'Pasapalabra': "Requiere mucha preparación"

Y aunque nunca llegó a conquistar el premio final, Jero Hernández se ganó un puesto en el club de los centenarios del programa además del reconocimiento y cariño de los seguidores del formato. "La preparación de un concurso al nivel de Rosa y Manu es muy exigente y requiere mucho tiempo y dedicación", ha continuado explicando sobre el trasfondo del longevo duelo que los dos concursantes han librado durante más de un año hasta el momento culmen hace unas semanas.

"Cuando yo empecé en este mundillo anotaba las palabras en cuadernos. Ahora los sigo actualizando, pero con el tiempo incorporé otras técnicas aprendidas de la experiencia de otros compañeros, desde los listados en hojas de cálculo a algunas aplicaciones para incorporar las palabras que es preciso aprender y repasar constantemente; hasta la IA está empezando a ayudarnos en este aprendizaje", ha asegurado el antiguo concursante sobre su preparación.

Así, no ha dudado en mojarse sobre si el nivel en el Rosco de 'Pasapalabra' ha cambiado desde su etapa hasta ahora. "Hay muchos factores y los concursantes que van llegando se apoyan en los que estuvieron antes, pero creo que las situaciones son diferentes", ha advertido Jero Hernández."En el rosco es fundamental hacerse con el ritmo de las preguntas, poder escucharlas todas con el tiempo suficiente y optimizar tus opciones. El azar también juega su papel", añadía sobre la prueba decisiva del concurso de Antena 3.

"Una de las ocasiones en que he quedado a una respuesta de ganar el rosco, me preguntaron 'Con la S: Cesto de madera de castaño'. No la supe y dos días después en uno de mis cuadernos encontré que esa respuesta era 'Sarán'. Sin duda, ampliar el vocabulario es la clave de este concurso y se puede mejorar con la lectura y la preparación", ha recordado el histórico de 'Pasapalabra' sobre una de las ocasiones en las que rozó el codiciado bote del programa.