Gonzalo Bernardos, economista, impugna lo ocurrido con el bote de 'Pasapalabra' y Hacienda: "Es injusto"

Con la entrega de un nuevo bote de 'Pasapalabra', en este caso el más alto de su historia, se reabre el debate sobre la cantidad del premio que se queda Hacienda y la que realmente va a parar al concursante. Tras la victoria de Rosa Rodríguez en el rosco final el pasado jueves, donde se hizo con la friolera cifra de 2,716 millones de euros, la problemática sobre la repartición del dinero se ha puesto de nuevo sobre la mesa, y el economista Gonzalo Bernardos ya dejó en su día más que clara su postura.

Cuando Óscar Díaz se hizo con el bote de 1,8 millones de euros en 2024, el experto en economía y colaborador de 'Más vale tarde' ya lanzó una firme sentencia en el espacio de La Sexta sobre el discurso del concursante, que se mostró más que contento de que parte de su dinero se destinase a impuestos para garantizar la calidad de los servicios públicos. "Óscar se equivoca", aseguró en su día.

Gonzalo Bernardos sobre el bote de 'Pasapalabra': "Una parte del premio debería estar exenta de impuestos"

Así, Gonzalo Bernardos se mostró muy crítico con que la Agencia Tributaria se quede con el 40% del premio de 'Pasapalabra', tildándolo como una carga fiscal "desproporcionada" que no está correctamente equiparada a otras formas de hacer riqueza. Así, el economista advirtió que el problema no está en contribuir a Hacienda, sino en cómo se contribuye, condenando que quién obtiene ingresos gracias a su perseverancia y su disciplina, como es el caso de quién gana este concurso, termina aportando más que las personas que especulan.

"Esta es la diferencia entre cómo tributan las rentas que se obtienen a través del trabajo y las del ahorro. Veo injusto que se les grave más de lo que se les gravaría por ganancias en bolsa y ganancias inmobiliarias", aseguró el colaborador de 'Más vale tarde', impugnando el discurso de Óscar Díaz a favor de la gran deducción de su premio. "Creo que hay que darle ejemplo a la población. En España nos sobran listillos y nos faltan inteligentes", insistió Bernardos.

"Alguien como ellos, que incita a los jóvenes a estudiar y a esforzarse, me parece que una parte de ese premio debería estar exenta de impuestos, ya que está muy trabajada en base a horas de esfuerzo. Y el que se esfuerza, debe ser recompensado", terminaba subrayando Gonzalo Bernardos, asegurando que tanto Óscar como el resto de perfiles que triunfan en este tipo de formatos marcados por el estudio y el alto rendimiento tendrían que disfrutar de una mayor parte del premio.

Por lo que si el economista se mostró tan contrario con las palabras de Óscar Díaz tras hacerse con su bote de 1,8 millones de euros, su reacción ante la declaración de intenciones de Rosa Rodríguez sobre Hacienda tras ganar 2,7 millones de euros debe andar por el mismo camino. "Es verdad que es un porcentaje alto el que se lleva Hacienda pero es que también la cantidad que ganas es muy alta entonces es normal", aseguró la ganadora del bote en su entrevista con El Televisero.

"Y al final es lo que tenemos que hacer para poder vivir en la sociedad en la que vivimos que es maravillosa llena de servicios públicos gracias precisamente a los impuestos, así que me parece lo justo", confesó Rosa, mostrándose conforme con el porcentaje que Hacienda tomará del elevado premio que ha ido acumulando durante más de 300 programas en el concurso de Antena 3.