Gonzalo Bernardos, economista, manda este aciago aviso a la UE tras lo ocurrido en Venezuela

Gonzalo Bernardos ha intervenido en 'Más Vale Tarde' para dar su opinión sobre la invasión de Donald Trump a Venezuela. Tras la detención de Nicolás Maduro el pasado sábado por parte de Estados Unidos, el presidente norteamericano ya ha dejado claro que, por el momento, no habrá elecciones en el país y que él es el que está al mando.

Tal y como recuerda Cristina Pardo en el programa de La Sexta, "inicialmente, Donald Trump dijo que quitaba a Nicolás Maduro por narcoterrorismo y lo primero que ha hecho ha sido tomar medidas con respecto al petróleo". Ante esto, Gonzalo Bernardos tiene claro que lo que ha hecho el mandatario republicano es "ver negocio en Venezuela. Maduro le impedía hacer este negocio". "Me gustaría saber si salen las cuentas", añade.

Y es que, el economista explica que extraer y refinar el petróleo que se extrae en Venezuela es más costoso que hacerlo, por ejemplo, en Arabia Saudita. "Los márgenes no son, ni mucho menos, fantásticos. Esto significa que Venezuela cada vez produce menos porque no se invierte absolutamente nada en materia petrolífica y gasística. Por lo tanto, no veo nada claro el negocio a corto plazo", reconoce.

Gonzalo Bernardos, crítico con la Unión Europea: "Ha agachado la cabeza"

Por otro lado, en 'Más Vale Tarde' también han analizado las palabras de Trump sobre Groenlandia. El presidente ha asegurado que está dispuesto a comprar el país o, incluso, a recurrir a acciones militares para conseguirlo. Gonzalo Bernardos considera que la Unión Europea no hará nada ante las amenazas de Trump: "Si se han negociado los aranceles y la Unión Europea ha agachado la cabeza".

Es más, el experto señala que a nivel económico, el mundo está dividido en tres países: China, Estados Unidos y la Unión Europea. "Estratégicamente, militarmente y que se crean de verdad que son potencias se va la Unión Europea y entra Rusia. Por lo tanto, no pintamos nada, no somos capaces de hacer nada", lamenta.

El economista cree que, si Estados Unidos invade Groenlandia, como quiere Donald Trump, "la Unión Europea hará una carta y dirá que está profundamente indignada, y le dirá a Dinamarca 'oye, que esto es lo que hay. Como no tenemos defensa en Europa nos hemos de apoyar en Donald Trump y nos hemos de aguantar'. Así estamos, y difícilmente lo cambiaremos".

La reflexión del economista sobre la intención de Trump de comprar Groenlandia

Ante la pregunta de Cristina Pardo de ¿cómo se cuantifica cuánto vale Groenlandia? él ha dejado claro que "hay cosas que no se compran con dinero. ¿Cuántos españoles estarían dispuestos a vender las Islas Canarias, las Islas Baleares, Ceuta y Melilla? Yo creo que nadie estaría dispuesto a venderlas. Y por lo tanto ni los daneses ni los groenlandeses están dispuestos a venderlo".

"Donald Trump, al final lo que va a hacer, si quiere Groenlandia, es coger y llevar unos cuantos militares, tomar posesión y decirle a Europa 'esto es lo que hay'. Para mí nadie le ha parado los pies en ningún momento desde que ha llegado la segunda presidencia", critica. Por último, recuerda que "Donald Trump es un empresario. Y un empresario es bueno para sus empresas pero jamás de los jamases para la política. Para la política se necesitan líderes", sentencia Gonzalo Bernardos.