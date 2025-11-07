Cristina Pardo da sentencia sin miramientos a Víctor Manuel tras su giro de opinión sobre Pedro Sánchez

Víctor Manuel será el gran protagonista de 'Salvados' este domingo y por ello, este viernes, 'Más vale tarde' ha querido avanzar algunos de los titulares del cantante en su entrevista con Gonzo. Y Cristina Pardo no ha dudado en alabar al marido de Ana Belén por su manera de defender sus argumentos.

En su entrevista en 'Salvados', Víctor Manuel deja claro que no apoyaría a Pedro Sánchez en una campaña como si hizo con lo de la "ceja" de Zapatero y que seguramente no volvería a firmar un manifiesto de apoyo al Presidente del Gobierno tras lo que se ha sabido sobre el caso Koldo, Ábalos y Santos Cerdán.

Asimismo, Víctor Manuel no tiene pelos en la lengua al mandar a la mierda a Felipe González por sus comentarios actuales. "Es que me parecen tan patéticos... Confían en la mala memoria de la gente, esa mala memoria que les sale a algunos para volverse fachas a los 60 años. Con todo mi respecto a los que nos han gobernado, iros a la mierda", sentencia el cantautor tal y como ha recogido el programa de Cristina Pardo.

Cristina Pardo alaba a Víctor Manuel en 'Más vale tarde'

A la vuelta del vídeo, Cristina Pardo no se reprimía al decir lo que más le gusta del cantante. "A mí me parece que es para aplaudir a Víctor Manuel. Él salió, lo hemos visto, en el vídeo de la ceja en apoyo a Zapatero y ahora dice que él no lo haría a petición de Pedro Sánchez", empezaba diciendo.

"Y a mí lo que me parece digno de aplauso es que creo que en este país, y más a medida que va pasando el tiempo, todos nos obcecamos mucho en la opinión sin abrir la mente a la posibilidad de cambiar de idea, oye yo votaba a estos que son los míos pero ahora no me gusta lo que han hecho pues ya no les apoyo", proseguía opinando.

Pero además, Cristina Pardo dejaba claro lo que le parece tan honesto por su parte. "Hay mucha gente que no hace ese ejercicio de analizar oye me ha gustado lo que han hecho o no me ha gustado. Y a mí en ese sentido, Víctor Manuel me parece un tío muy honesto", añadía. "Es muy duro, porque como estamos en un momento de equipos de fútbol y de yo soy de este equipo a mil no hay contexto, y yo creo que Víctor de su generación es el cantautor más crítico consigo mismo y más abierto de toda su generación. Para mí es un monumento", valoraba Edu Galán.

"Es que es esa exigencia, esa capacidad de pensamiento crítico para decir estos que eran los que a mi me gustaban ya no me gustan o estos ahora me gustan más", terminaba diciendo Cristina Pardo al respecto del cantautor y marido de Ana Belén.