Tamara Falcó suelta de sopetón este duro golpe a La Sexta delante de Cristina Pardo: "Está sesgado"

Las memorias de Juan Carlos I se convirtieron este jueves en uno de los temas principales de la tertulia de actualidad en 'El Hormiguero'. Pablo Motos, acompañado de su elenco habitual de colaboradores, no dudó en hacerse eco sobre la polémica que habían generado alguna de las confesiones del rey emérito. Y Tamara Falcó no se cortó a la hora de señalar a los periodistas de La Sexta por su visión "sesgada" sobre la publicación delante de Cristina Pardo.

"Me da un poco de pena que en este punto de su vida no tenga a nadie a su alrededor que le quiera mucho y le quiera bien para que le hubiera aconsejado adecuadamente", comenzó señalando Cristina Pardo para abrir la ronda de opiniones en la mesa de debate del espacio de Antena 3 con la que se despiden cada jueves.

"Este libro es inoportuno en el fondo, en la forma, por lo que cuenta, por cómo lo cuenta, por arremeter contra su hijo y la mujer de su hijo, por minimizar las infidelidades a la reina Sofía, por alabar a Franco… En definitiva, da la sensación de que no tiene a a su alrededor a alguien que le hubiera podido aconsejar bien", continuó explicando la conductora de 'Más vale tarde' mientras Tamara Falcó y compañía escuchaban en silencio.

Pero la presentadora de La Sexta no se quedó ahí en su análisis de la publicación. "La mujer que lo ha escrito, Laurence Debray, puesto que es francesa seguramente carece del sentido de Estado que podría tener una persona que fuera española. Eso habría fomentado que el rey hubiera recibido mejores consejos a la hora de escribir este libro que, en mi opinión, carece absolutamente de sentido de Estado", sentenció Cristina Pardo provocando una reacción casi inmediata del presentador.

"Le has metido un repaso que lo has dejado guapísimo", subrayó Pablo Motos entre risas del público, impresionado por la cantidad de dardos que la periodista había lanzado durante su intervención. "Con estas memorias lo que pretende es reconciliarse, pero no puedes reconciliarte en los términos en los que hablas de tu hijo, de tu nuera… Yo lo titularía 'Hala, ya lo he dicho", advirtió Nuria Roca a continuación.

"No me parece un personaje que se haya dejado aconsejar en ningún momento de su vida. Él ha hecho exactamente lo que quería hacer y está totalmente premeditado", señaló Juan del Val antes de que llegase el turno de Tamara Falcó, que con gesto serio tras la intervención de sus compañeros, se mostró más cautelosa con el rey emérito. "Yo no voy a hablar del libro hasta que lo haya leído", explicó únicamente la colaboradora.

Fue entonces cuando Cristina Pardo aclaró que su opinión y la de su espacio en La Sexta tenía una base. "Nosotros lo hemos leído en laSexta. Hubo tres periodistas que se quedaron despiertos toda la madrugada leyendo el libro y traduciéndolo, porque está en francés, y seleccionando los fragmentos más interesantes", explicó la comunicadora mientras la hija de Isabel Preysler se mostraba escéptica.

"Bueno, claro, pero está sesgado. Al final son extractos. Yo lo sé perfectamente: cuando haces una entrevista, los periodistas sacan la frase que más les interesa. Yo primero me lo quiero leer", espetó Tamara Falcó, echando por tierra la cobertura de 'Más vale tarde' sobre las memorias y la argumentación que Pardo había expuesto ante sus compañeros minutos antes en base a la lectura.

"Lo que sí que he visto es que la pone muy bien. Dice que no ha tenido ninguna mujer que se pueda comparar con ella", señaló entonces la hermana de Enrique Iglesias. "Lo que sí le puso fueron abundantes cuernos mientras estaban casados. Que ahora la ponga bien…", señaló Pardo entonces en forma de protesta. "Ufff, bueno, no sé yo. Aquí no se trata de quitar, sino de poner", terminaba espetando Falcó para poner fin a la tensión en la mesa de actualidad.