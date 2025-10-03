Tamara Falcó siembra una fuerte polémica tras lo que hizo en 'El Hormiguero': "La guinda de la ignorancia"

El Partido Popular madrileño, de la mano de Vox, busca informar a todas las mujeres que quieran interrumpir su embarazo sobre los riesgos del síndrome postaborto. Un titular que ha saltado de lleno a la mesa de tertulia de 'El Hormiguero' debido a que, como advertía el propio Pablo Motos al introducir el tema, es un trastorno que "no existe". Sin embargo, Tamara Falcó no ha dudado en defender las premisas del polémico estudio que no cuenta con base científica.

Se trata de un supuesto trastorno sin base científica que las mujeres experimentan tras la interrupción del embarazo marcado por síntomas como la depresión, culpabilidad y ansiedad. Y la marquesa de Griñón no ha dudado en defender el texto sobre este fenómeno pese a la falta de evidencias que lo avalen.

Tamara Falcó defiende la existencia del síndrome postaborto en 'El Hormiguero' con una investigación sin aval científico: "No me lo estoy inventando"

"Este estudio reveló que las tasas de hospitalización por problemas de salud mental fueron más altas después de abortos inducidos que en otros embarazos. El aborto fue asociado con diversos problemas de salud mental, incluyendo la hospitalización por trastornos psiquiátricos, trastornos por consumo de sustancias e intentos de suicidio", aseguraba Tamara Falcó durante la tertulia de este jueves ante sus compañeros.

Lejos de que el presentador le parase los pies al compartir este tipo de información, ha sido Cristina Pardo la que terminaba frenando su peligroso discurso. "Obligar a las mujeres a informarse de algo que los expertos dicen que no existe, como si las mujeres fueran a abortar de una manera frívola, es muy paternalista", le ha advertido la periodista.

"El estudio que lee Tamara es el mismo estudio que leyó la portavoz de Vox. Eso no es un estudio científico. Un estudio científico tiene que estar publicado en determinadas revistas científicas. La coartada de que es algo científico no vale. No es científico, es ideológico. Lo que están haciendo Vox y Almeida es algo ideológico. Con esto enmascaran la ideología", añadía también Juan del Val con tono crítico, sin lograr que Tamara Falcó abandonase su discurso.

"Si yo fuera a abortar me gustaría saber que tengo muchas más posibilidades"

"¡Está publicado! ¡Este es un estudio científico! Aunque puede ser ideológico, también hay estudios. No me lo estoy inventando, lo puedes buscar", ha sentenciado la colaboradora de 'El Hormiguero', decidida a alertar sobre los peligros de esta práctica. "Si yo fuera a abortar y tuviese menos de 25 años, me gustaría saber que tengo muchas más posibilidades", ha insistido la televisiva.

Así, Tamara Falcó insistía en su experiencia propia, asegurando que muchas de sus amigas han experimentado ciertos problemas tras la interrupción del embarazo. "Yo también tengo amigas que tienen una depresión muy grande después de ser madres", le respondía el marido de Nuria Roca de forma tajante, con una actitud muy parecida a la que los usuarios de X han tenido con la hija de Isabel Preysler.

"Tamara me hace mucha gracia pero es que no sabe ni leer. De sus opiniones sobre el aborto y demás temas religiosos mejor ni opino, porque madre mía de mi vida", ha señalado un usuario de la plataforma sobre su intervención en la mesa de actualidad. "Última vez que veo el programa, tienen unos psicópatas burlándose y banalizando un tema muy delicado", ha sentenciado otro espectador.

