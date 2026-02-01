El sorprendente trabajo actual de Ainhoa Cantalapiedra (45), ganadora de 'OT 2', 4 años después de 'Supervivientes'

Hace más de 20 años que Ainhoa Cantalapiedra se convirtió en la ganadora de la segunda edición de 'Operación Triunfo'. Desde entonces, no lo ha tenido nada fácil. Sin embargo, ha sido en este último año cuando ha decido dar un giro radical a su vida, tal y como ella misma ha reconocido en el programa 'El despertador', presentado por Gorka Rodríguez en RNE.

En el espacio radiofónico desveló a qué se ha dedicado en esta última etapa. Una confesión que sorprendió mucho a los oyentes: "Llevo casi un añito y poco trabajando de cara al público porque me ha salido de ahí. Porque me apetecía trabajar mi parte del ego, y ha sido muy duro, muy duro". En concreto ha estado de "auxiliar administrativo en la Clínica Sandoval de Madrid, atendido a la gente. A mi público LGTBIQ+ totalmente, en cuerpo y alma".

Cabe señalar que este centro de salud está especializado en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de trasmisión sexual. Su presencia en el centro médico generó expectación entre quienes la reconocían y le preguntaban que estaba haciendo allí. Según recuerda Ainhoa Cantalapiedra, "llegaba allí y me decían: '¿Eres Ainhoa? ¿Qué haces aquí?'. Y yo: 'Hola, estoy a tu servicio. Cuéntame'".

Una etapa que, según sus palabras, ha sido una cura de humildad y que le ha permitido poner los pies en el suelo. Además, la cantante vasca deja claro que no ha sido por motivos económicos: "No lo necesitaba, ha sido por elección. Aunque sí cobro, trabajo en la música y vivo de ello, pero quería trabajar mi ego. Quería aprender la experiencia", sentencia.

Ainhoa Cantalapiedra: de ganar 'OT' a participar en 'Supervivientes'

Ainhoa Cantalapiedra tenía apenas 22 años cuando ganó la segunda edición de 'Operación Triunfo', en el 2003. De aquella promoción salieron artistas como Manuel Carrasco, Vega, Beth Rodergas, Nika o Hugo Salazar. En la final, la vasca se convirtió en la ganadora para sorpresa de todos, puesto que no era una de las favoritas. Pese a esto, se alzó con el 32,9% de los votos, frente a Manuel Carrasco, que fue el segundo clasificado, y Beth, que quedó en tercera posición.

Tras el concurso, publicó varios discos. Sin embargo, su carrera atravesó numerosos altibajos, aunque nunca se ha desvinculado del mundo de la música. En su entrevista en RNE explicó que sigue componiendo y haciendo bolos, aunque combinándolos con otros trabajos, como su participación en algunos realities. En el año 2022, Ainhoa Cantalapiedra fue una de las concursantes de 'Supervivientes' en Telecinco, aunque su aventura fue breve, pues se vio obligada a abandonarla por motivos de salud.

Eso sí, según dejó claro en el programa radiofónico, su actual trabajo en la administración pública no significa que vaya a decir adiós a los escenarios, ni mucho menos. De hecho, el pasado 1 de enero salió a la luz su nuevo single, 'Esa mujer'. Pero trabajar de cara al púbico le está ayudado mucho a nivel personal. Una experiencia que, aunque dura, le está resultando muy enriquecedora.