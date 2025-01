Ainhoa Cantalapiedra desmonta a la dirección de 'Operación Triunfo' con la verdad de su victoria

'Operación Triunfo' ha sido, y sigue siendo, el programa musical por excelencia de nuestra televisión. De ahí han salido grandes estrellas de la música española, como David Bisbal, Manuel Carrasco, Pablo López o Aitana Ocaña. Sin embargo, hay otros que no acabaron nada conformes con su paso por el concurso. Tal es el caso de Ainhoa Cantalapiedra.

La ganadora de la segunda edición de 'OT', que se emitió en TVE en el año 2002, ha visitado el pódcast 'Animales humanos', donde se ha sincerado sobre su paso por la Academia más famosa de la televisión. "Yo nunca pensé que iba a ganar. De hecho, yo sabía que no iba a ganar", reconocía la cantante vasca. Y es que, según asegura, había muchos aspectos que no le encajaban sobre las actitudes de la organización.

La demoledora frase que le dijeron los directivos a Ainhoa Cantalapiedra

"Esto no lo he contado nunca, pero los jefes, jefes, jefes, me dijeron: 'Tranquila, que fuera mandamos nosotros'", confesaba Ainhoa Cantalapiedra, dejando en shock al presentador del espacio. Ante la estupefacción creada, la cantante añadía: "Eso podía ser un momento fastidioso para mí, pero en vez de volverme loca, autocastigarme e ir de víctima quiero pensar para mi salud mental que no me permitieron que entrara porque los hilos los mueven ellos".

"Ellos crean y ellos destruyen. Si haces una guerra contra el poder la que va a perder siempre soy yo. Entonces, yo gané en el programa y eso les molestó. Por eso supongo que dijeron eso de 'tranquila, que fuera mandamos nosotros'", explicaba la artista sobre los tejemanejes que, según ella, hay en la industria musical.

Pese a haber ganado aquella edición, donde fue compañera de Manuel Carrasco, Ainhoa Cantalapiedra decidió marcharse a México debido a las pocas posibilidades que tenía de triunfar en España. Actualmente, viaja a nuestro país de vez en cuando, pero es allí donde se ha labrado una carrera. También realiza conciertos por Europa.